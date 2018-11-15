شورای راهبری مشورتی حوزه زیارت در خراسان رضوی تشکیل شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید جواد حسینی صبح پنج شنبه در جلسه آسیب شناسی دو حرکت عظیم اربعین حسینی و دهه آخر صفر اظهارکرد: با توجه به اینکه تنها پژوهشکده زیارت در استان ما و در دانشگاه فردوسی با عضویت ۲۳ عضو هیئت علمی دانشگاه راه اندازی و کار خود را آغاز کرده است ، باید با یک نگاه عالمانه و استفاده از ظرفیت این پژوهشکده، ابتدا شورای راهبری مشورتی حوزه زیارت را با ترکیبی از ۲۳ عضو هیئت علمی این پژوهشکده و نمایندگان دستگاههای ذیربط همچون آستان قدس ، شهرداری ، میراث فرهنگی و حج و زیارت تشکیل دهیم.

وی افزود:در گام بعدی ضمن بررسی و ارزیابی علمی عملکرد در تمامی حوزه ها ، توجه به وضع موجود و استفاده از شیوه نامه های تمامی دستگاهها ، راهکارهای علمی و پیشنهادی برای هر کدام از حوزه های عملکردی در حوزه زیارت ارائه و نقشه راه جامع در هر کدام از حوزه ها تهیه شود ضمن اینکه در همین راستا طرح جامع اربعین و دهه آخر صفر تدوین خواهد شد.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: علیرغم همه مشکلات و کمبودها، ظرفیت ها به کارگرفته شد تا امسال خدمات رسانی به زائران چه در ایام اربعین و چه در دهه پایانی صفر که دو حرکت عظیم دینی ،اجتماعی و سیاسی است از کیفیت مطلوبتری نسبت به سنوات قبل برخوردار باشد.

وی بیان کرد:جمع بندی گزارشات از اقدامات انجام شده در ایام اربعین و دهه پایانی صفر با رویکرد آسیب شناسی و برگزاری جلسات کارشناسی به منظور رفع مشکلات و کاستی ها و از بین بردن تهدیدات و چالش ها برای سنوات آینده باید مورد توجه باشد.

حسینی گفت:چندین عامل در برنامه ریزی ها مورد توجه بوده است همانند اینکه نقطه شروع و مبداء راهپیمایی زائرین پیاده باید مشخص شده و این راهپیمایی ها فقط در دهه پایانی صفر انجام شود و اینکه توجه زیاد به مراسم دهه پایانی صفر به حرکت عظیم اربعین به عنوان یک برند بزرگ دینی نباید آسیب بزند و در عین حال باید حرکت را در مسیر هر چه بیشتر مردم محور کردن خدمات دهی در دهه پایانی صفر و اربعین به پیش ببریم که خوشبختانه این کار به نحو مطلوبی درحال انجام است .

وی تاکید کرد:مشهدو خراسان رضوی چند برابر جمعیت خود زائرین را در خود جای می دهد و استقبال و پذیرایی از این جمعیت عظیم زائرین خود باری اضافه بردوش سازمانها و ارگانهای دولتی استان است که این بار در سایر استانها وجود ندارد .

معاون استاندار افزود:ظرفیت ویژه در مشهد برای جذب زائر در تمامی ماههای سال وجود دارد و در حال حاضر جمعیت عظیم زائرین فقط در ۴ ماه از سال به مشهد مشرف می شوند که این نیازمند برنامه ریزی بهتر برای توزیع حضور زائران در مشهد است و طرحهایی همچون طرح اجرایی مبداء به مبداء که در همین راستا در نظر گرفته شده باید تقویت و گسترش یابد.



