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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

سرپرست معاونت امور زائران استانداری خراسان رضوی:

شورای راهبری مشورتی حوزه زیارت در خراسان رضوی تشکیل شود

شورای راهبری مشورتی حوزه زیارت در خراسان رضوی تشکیل شود

مشهد-سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت:باید با مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط شورای راهبری مشورتی، حوزه زیارت در خراسان رضوی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگارمهر، سید جواد حسینی صبح پنج شنبه در جلسه آسیب شناسی دو حرکت عظیم اربعین حسینی و دهه آخر صفر اظهارکرد: با توجه به اینکه تنها پژوهشکده زیارت در استان ما و در دانشگاه فردوسی با عضویت ۲۳ عضو هیئت علمی دانشگاه راه اندازی و کار خود را آغاز کرده است ، باید با یک نگاه عالمانه و استفاده از ظرفیت این پژوهشکده، ابتدا شورای راهبری مشورتی حوزه زیارت را با ترکیبی از ۲۳ عضو هیئت علمی این پژوهشکده و نمایندگان دستگاههای ذیربط همچون آستان قدس ، شهرداری ، میراث فرهنگی و حج و زیارت تشکیل دهیم. 

وی افزود:در گام بعدی ضمن بررسی و ارزیابی علمی عملکرد در تمامی حوزه ها ، توجه به وضع موجود و استفاده از شیوه نامه های تمامی دستگاهها ، راهکارهای علمی و پیشنهادی برای هر کدام از حوزه های عملکردی در حوزه زیارت ارائه و نقشه راه جامع در هر کدام از حوزه ها تهیه شود ضمن اینکه در همین راستا طرح جامع اربعین و دهه آخر صفر تدوین خواهد شد.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد:  علیرغم همه مشکلات و کمبودها، ظرفیت ها به کارگرفته شد تا امسال خدمات رسانی به زائران چه در ایام اربعین و چه در دهه پایانی صفر که دو حرکت عظیم  دینی ،اجتماعی و سیاسی است  از کیفیت مطلوبتری نسبت به سنوات قبل برخوردار باشد. 

وی بیان کرد:جمع بندی گزارشات از اقدامات انجام شده در ایام اربعین و دهه پایانی صفر با رویکرد آسیب شناسی و برگزاری جلسات کارشناسی به منظور رفع مشکلات و کاستی ها و از بین بردن تهدیدات و چالش ها برای سنوات آینده باید مورد توجه باشد. 

حسینی گفت:چندین عامل در برنامه ریزی ها مورد توجه بوده است همانند اینکه نقطه شروع و مبداء راهپیمایی زائرین پیاده باید مشخص شده و این راهپیمایی ها فقط در دهه پایانی صفر انجام شود و اینکه توجه زیاد به مراسم دهه پایانی صفر به حرکت عظیم اربعین به عنوان یک برند بزرگ دینی نباید آسیب بزند و در عین حال باید حرکت را در مسیر هر چه بیشتر مردم محور کردن خدمات دهی در دهه پایانی صفر و اربعین به پیش ببریم که خوشبختانه این کار  به نحو مطلوبی درحال انجام است .

وی تاکید کرد:مشهدو خراسان رضوی چند برابر جمعیت خود زائرین را در خود جای می دهد و استقبال و پذیرایی از این جمعیت عظیم زائرین خود باری اضافه بردوش سازمانها و ارگانهای دولتی استان است که این بار در سایر استانها وجود ندارد . 

معاون استاندار افزود:ظرفیت ویژه در مشهد برای جذب زائر در تمامی ماههای سال وجود دارد و در حال حاضر جمعیت عظیم زائرین فقط در ۴ ماه از سال به مشهد  مشرف می شوند که این نیازمند برنامه ریزی بهتر برای توزیع حضور زائران در مشهد است و طرحهایی همچون طرح اجرایی مبداء به مبداء که در همین راستا در نظر گرفته شده باید تقویت و گسترش یابد.


 

کد مطلب 4459036

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