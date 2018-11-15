دوجلد نمایشنامه های کردی در سنندج رونمایی می شود

امید ورزنده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ادامه فعالیت های مرکز کردستان شناسی در حوزه چاپ کتاب های کردی، دو جلد جدید از مجموعه نمایشنامه های کردی با عنوان روژمیری شاریک چاپ شده است.

وی ادامه داد: روژمیری شاریک عنوان نمایشنامه هایی با زبان کردی است که از سوی نویسندگان کردزبان ایرانی نوشته شده و به همت مرکز تحقیقات کردستان شناسی واحد سنندج گرد آوری و چاپ شده است.

رئیس مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عنوان کرد: جلد اول این مجموعه دو سال قبل چاپ و وارد بازار شد و به دلیل استقبال صورت گرفته از سوی مخاطبان جلدهای دوم و سوم آن نیز گردآوری و چاپ شده است.

وی افزود: در دو جلد جدید این مجموعه، نمایشنامه های ۱۹ هنرمند تئاتر استان کردستان با زبان کردی جمع آوری و بعد از تائید از سوی شورای پژوهشی در نهایت با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج چاپ شد.

ورزنده عنوان کرد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و همزمان با ایام هفته کتاب و کتابخوانی جلدهای دوم و سوم از این مجموعه روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در سالن شماره دو پردیس سینمایی بهمن سنندج رونمایی می شود.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر از برگزاری این مراسم رونمایی در سنندج، بیان کرد: در این مراسم علاوه بر اینکه صاحبان آثار و نمایشنامه نویسان حضور دارند، قرار است یک پنل تخصصی نیز با محوریت ادبیات نمایشی در کردستان برگزار شود.

رئیس مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: انتظار می رود که در این مراسم از حضور تمامی علاقمندان و فعالان عرصه هنرهای نمایشی بهره مند شویم.