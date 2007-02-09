  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

در خراسان رضوی ؛

بهزیستی با 55 میلیارد ریال کسری بودجه در سال 86 مواجه می شود

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: با وضعیت بودجه ای سال جاری کشور ، بهزیستی استان با کسری بودجه 5,5 میلیارد تومانی در سال 86 مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، دکتر مهدی علیپور در اولین گردهمایی ایثارگران بهزیستی خراسان رضوی که عصر پنج شنبه برگزار شد ، افزود: مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی برای هر نفر 25 هزار تومان و هر خانواده 5 نفر به بالا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده که با توجه به کسری بودجه ها در حال حاضر فقط 70 درصد این مبالغ تامین می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص تعداد 3 نوبتی های این سازمان اظهار داشت: هم اکنون 25 هزار نفر معلول 3 نوبتی مستمری و 15 هزار خانواده در استان وجود دارد که طی 5 سال گذشته سازمان بهزیستی نتوانسته در زمینه مستمری معلولان ، افرادی را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: افراد تحت پوشش امور اجتماعی بهزیستی نیز سالانه فقط 10 درصد افزایش می یابد که در حال حاضر 8500 نفر معلول بی سرپرست و 7500 خانوار که شامل زنان سرپرست خانوار می شود ، تحت پوشش بهزیستی هستند.

کد مطلب 445904

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها