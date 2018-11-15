ویژه برنامه شبکه چهار برای روز کتابخوانی از تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، ویژه برنامه «عقیق» به تهیه کنندگی علی اکبر ذاکری در روز پنجشنبه ۲۴ آبان از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر با اجرای مهسا ملک مرزبان، مالک شجاعی و محمد امرایی زنده و مستقیم از تالار وحدت روی آنتن می رود.

مراسم تجلیل از مقام کتابدار و کتابخوانان برگزیده کشوری فردا پنجشنبه ۲۴ آبان در مجموعه تالار وحدت برگزار می‌شود و شبکه چهار سیما در ویژه برنامه «عقیق» علاوه بر پوشش زنده این مراسم با مسئولین برگزاری و برگزیدگان در این مراسم به گفتگو می پردازد.

۲۴ تا ۳۰ آبان به مدت یک هفته روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.