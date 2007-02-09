نظامیان آمریکا مخالف حمله به ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی واشنگتن پریزم،"جیمز والش" پژوهشگر و استاد علوم سیاسی (مطالعات امنیتی) "دانشگاه ام آی تی" در سخنرانی عصر روز چهارشنبه ۷ فوریه (١۴ بهمن) خود در این دانشگاه،با انتقاد از سیاست های نادرست جرج بوش گفت : آمریکا می کوشد با تهدید ایران، افکار عمومی را از تمرکز روی مسائل عراق منحرف، و متوجه ایران کند. چرا که نیروی نظامی آمریکا، بیش از حد توان در عراق و افغانستان کار می کند و گشودن حوزه ای جدید، در توان و ظرفیت آمریکا نیست؛ به همین سبب نظامیان هم با چنین حمله یی مخالف هستند.



وی هشدار داد : اگر جرج بوش فشار بیشتری برای جنگ ( علیه ایران) بیاورد؛ پیامدهای نتایج سیاسی شدیدی دامن گیرش خواهد شد، زیرا درباره ایران، مردم تنها خواهان استفاده از دیپلماسی، و نه جنگ، هستند.

این شخصیت دانشگاهی افزود: مسئله عراق متفاوت از مسئله ایران بود، زیرا کنگره آمریکا با حمله به عراق موافق بود و شورای امنیت هم علیه این کشور قطعنامه صادر کرده بود؛ قطعنامه ای که آمریکا می توانست بر مبنای آن، دست به اقدام نظامی بزند،ولی ایران هنوز در این مرحله قرار ندارد.



والش با طرح این پرسش که آیا ایران در برابر فشار خارجی انعطاف نشان می دهد، یا خیر؟ ابراز عقیده کرد: گاهی اوقات فشار می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و به تقویت موج ملی گرایی تبدل شود؛ در چنین صورتی، مبارزه(جنگ افروزی) مشکل

می شود، زیرا گرچه در بسیاری از اوقات اتفاقات خارج از مرزهای ایران می تواند روی افکار عمومی داخل کشور موثر باشد، اما در این برهه افکار عمومی ایران و واکنش آن نسبت به تحولات بین المللی نیز، اهمیت دارد.



این کارشناس، تکرار نام ایران در سخنرانی اخیر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و اتهامات بی اساس علیه ایران مبنی بر دخالت درامور عراق را در جهت فشار بر ایران قلمداد می کند.

وی درباره مذاکره و عادی سازی رابطه ایران و آمریکا، گفت :"گرچه ایران و آمریکا منافع مشترکی دارند، اما این اشتراک در حدی نیست که به آغاز مذاکره منجر شود. لذا طرفین علاقه ای به مذاکره نشان نمی دهند."



استاد دانشگاه ام آی تی آمریکا همچنین با اشاره به مخالفت نظامیان آمریکایی با اقدام نظامی علیه ایران خاطر نشان کرد که مردم آمریکا نیز نگران ماجراجویی احتمالی بوش علیه تهران هستند.



والش همچنین از ابزار اقتصادی، سیاسی و نظامی به عنوان سه ابزار قدرت های جهانی برای اعمال فشار بر دیگر کشورها یاد کرد و گفت :"برای مقابله با ایران، ابزار اقتصادی به عنوان اولین گام از سوی آمریکا برداشته شد، ولی اروپا در این زمینه، از آمریکا تبعیت نکرد؛ چراکه تحریم اقتصادی ایران برای اروپا، هزینۀ زیادی داشت و اروپا حاضر به هماهنگی با آمریکا نبود. ولی پافشاری ایران بر غنی سازی اورانیوم، سرانجام خشم اروپاییها را هم برانگیخت و آنها در نهایت به خواستۀ آمریکا تن دادند."



وی فشار سیاسی را گام دوم آمریکا علیه ایران دانست و مدعی شد : دولت بوش با تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، به پیروزی بزرگی دست پیدا کرده است، زیرا توانسته روسیه و چین را با خود همراه کند.



این کارشناس آمریکایی، ادعا می کند که ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران در حال شکل گیری است که این بلوک می تواند ایران را در منطقه تحت فشار قرار دهد.



به گفته این محقق،گروهی در حال برنامه ریزی برای اعمال فشار بر ایران هستند وتکرار نام این کشور در سخنرانی اخیر جرج بوش و ادعای وی به اینکه ایران در حال دخالت در امور عراق است، در واقع درجهت همین تشدید فشار صورت گرفته است. با این حال اروپا هنوز درباره تهاجم نظامی با آمریکا، اشتراک نظر و همراهی نشان نداده است.



والش خاطر نشان کرد:"اروپا نه تنها در این زمینه با آمریکا همراهی نمی کند، بلکه نگران است و می کوشد راه جایگزینی پیدا کند تا بتواند آمریکا را از برنامه نظامی منصرف کند."

وی با اشاره به نگرانی مردم آمریکا از هرگونه ماجراجویی احتمالی دولت بوش علیه ایران گفت : "البته ممکن است آمریکا( با تهدید به استفاده ازگزینه نظامی علیه ایران) به دنبال ترساندن اروپایی ها باشد تا واشنگتن را برای پیش بردن فشار اقتصادی، همراهی کنند."