بهترین فیلم کوتاه اسکار ۲۰۱۸ در جشنواره بین المللی رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید آزاد دبیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم رشد گفت: حضور یک فیلم برنده اسکار در بخش رقابتی جشنواره رشد، اتفاق تازه ای در جشنواره‌های ایران است. این فیلم ابتدا از طریق فراخوانی که منتشر کرده بودیم، توسّط پخش‌کننده ایتالیایی فیلم، متقاضی شرکت در جشنواره شد؛ ولی بعد از اعلام قبولی، از حضور در جشنواره انصراف داد.

وی افزود: ما که مشتاق حضور این فیلم در جشنواره بودیم، با شرکت سازنده و پخش‌کننده اصلی در ایرلند وارد مذاکره ای طولانی شدیم و در نهایت آن ها را متقاعد کردیم که امکانی برای پرداخت حق نمایش نداریم. پاسخ آنها خیلی جالب بود، از ما خواستند که هر مبلغی را که خودمان تمایل داریم، حتی اندک، در اختیار سازمان خیریه‌ ای که در زمینه ناشنوایان کار می کند، قرار دهیم و در مقابل امتیاز حضور فیلم در جشنواره رشد را به دست بیاوریم.

آزاد یادآور شد: با این روش، رضایت کارگردان و تهیه‌ کننده فیلم جلب شد و راه برای نمایش قانونی آن در جشنواره رشد هموار شد.

فیلم کوتاه «کودک خاموش» به نویسندگی و بازی ریچل شِنتون و کارگردانی کریس اورتون سال ۲۰۱۷ در انگلستان ساخته شده و امیرصادق کنجانی، آهنگساز ایرانی، موسیقی این فیلم و علی فراهانی فیلمبرداری آن‌ را به عهده داشته اند.

لیبیِ چهارساله که ناشنوا است، توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ندارد؛ ولی باید برای ورود به مدرسه آماده شود. پدر و مادر گرفتارش از یک مددکار اجتماعی کمک می‌خواهند. ارتباطی عاطفی بین مددکار جوان و لیبی شکل می‌گیرد و با آموختن زبان اشاره او را از دنیای ساکت و تنهای خودش بیرون می‌آورد.

این فیلم در جشنواره های مهمی برنده جوایز متعدّدی شده که از میان آنها می توان به جایزه بهترین بازیگر و جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره رود آیلند، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره انکانترز، جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم های مستقل لندن، جایزه ی حقوق بشر و بهترین فیلمبرداری در جشنواره نیو رنسانس اشاره کرد.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.