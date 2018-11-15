استاندار بازنشسته شد و فرماندار رفت/ شهرداری در ابهام

خبرگزاری مهر - گروه استان ها:محمدیاسر جواهری- پرونده اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کشور که این روزها به پایان مهلت قانونی خود رسیده شرایط مدیریتی را در خراسان رضوی با چالش مواجه کرده به صورتی که علاوه بر استاندار و چند معاون وی، برخی مدیران کل و شهردار مشهد نیز مشمول این قانون شده و باید پست خود را ترک کنند.

موضوعی که ممکن است در صورت تعلل در انتخاب جایگزین برای بازنشستگان استان بسیاری از ادارات کل را طی چند ماه آینده با مشکلاتی مواجه کند زیرا تجربه نشان داده در بازه تغییر مدیران بسیاری از روندهای کاری کند شده و مردم برای دریافت خدمات با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

نکته قابل توجه اینکه در این شرایط فرماندار مشهد نیز که تنها ۴ ماه از انتصابش در این سمت نمی گذشت توسط هیئت دولت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد و عملا از چند روز دیگر مشهد شهری بدون فرماندار و شهردار شده وپست نماینده عالی دولت در استان نیز در انتظار سکان دار جدید خواهد بود.

در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی نیز استاندار خراسان رضوی آخرین مدیر استانی دولت بود که پس از کش و قوس های فراوان انتخاب شد و حالا هم گزینه های مختلفی برای تصدی این سمت از سوی رسانه ها اعلام می شود و نمایندگان خراسان رضوی در مجلس نیز تاکید دارند دولت تاکنون هیچ مشورتی برای انتخاب استاندار جدید با آنها نداشته است.

شهردار همچنان امیدوار

جدای از استاندار خراسان رضوی و برخی معاونانش که از همان ابتدای اعلام قانون بازنشستگی آمادگی کنار رفتن از سمت خود را اعلام کردند، شهردار مشهد همچنان اصرار دارد این قانون شامل وی نمی شود.

اگر چه رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز طی ماه های گذشته تلاش بسیاری کردند تا خامسی را در سمت خود ابقاء کنند و حتی در اقدامی عجیب رئیس شورای شهر مشهد به رئیس مجلس نامه نوشت و خواستار احترام به رای مردم شد، اما سرانجام شورای شهر در جلسه ای ۵ کاندیدای نهایی برای تصدی پست شهرداری این شهر را اعلام کرد و باید در روزهای آینده منتظر اعلام فرد پیروز در این کارزار انتخاباتی بود.

اگر چه گزینه های معرفی شده به عنوان کاندیدا برای تصدی پست شهرداری مشهد به عقیده بسیاری از کارشناسان گزینه های قوی و در تراز کلانشهر مشهد نیستند اما به نظر می رسد اعضای شورای شهر به دلایلی اصرار دارند انتخاب از جمع محدودی انجام شود.

در این میان اما شهردار مشهد همچنان اصرار دارد در این سمت باقی خواهد ماند و خامسی در اظهار نظری چند روز پیش در حاشیه برگزاری جلسه شورای شهر مشهد اعلام کرد باقوت کار خود را ادامه خواهد داد.

اگر چه وی دلیل این اصرار را اعلام نکرده اما شنیده شده خامسی۶۱ ساله، چندسال پیش از موعد بازنشسته شده و حالا با گرفتن وکیل به دنبال ابطال حکم بازنشستگی خود است.

مدیریت فرمانداری با سرپرست

اما موضوع رفتن احمد موهبتی به سیستان و بلوچستان نیز که با تغییرات مدیریتی در خراسان رضوی همراه شده به عبارتی«قوز بالاقوز» شده و حالا بعد از ۴ ماه دوباره فرمانداری مشهد با سرپرست اداره خواهد شد تا استاندار جدید فردی را انتخاب و در این سمت منصوب کند.