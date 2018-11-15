به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نیک‌روش صبح پنجشنبه در نشست با اعضای بسیج دانشجویی استان اردبیل تأکید کرد: درک صحیح رسالت بسیج دانشجویی که با فرمان حضرت امام (ره) راه‌اندازی شده به جز جستجو در اندیشه‌های ارزشمند ولایت فقیه میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای پایه‌ریزی حکومت جهانی اسلام، افق و مسیر خیلی بلند و سختی در راه است، افزود: امام راحل بر این اعتقاد بودند که دانشجویان می‌توانند این مسیر سخت را در مواجهه با دشمنان با تشکیل هسته‌های مقاومتی با موفقیت طی کنند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: عده‌ای بر این باور واهی هستند که بدون اتکا به فراتر از مرزهای کشور، اداره کشور میسر نخواهد بود و چنین اندیشه‌ای استقلال و آرمان‌های والای انقلاب را مورد هجمه‌های شدیدی قرار خواهد داد.

به گفته وی مبارزه عملی تفکر ناب اسلامی با اندیشه‌های لیبرال عیان شده و این در شرایطی است که مردم حلاوت پیروزی‌های پی در پی جبهه مقاومت را در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و بین‌المللی می‌چشند.

نیک‌روش افزود: دستاوردهای به دست آمده در حوزه‌های دفاعی که بازدارنده هر گونه تهدیدی است، نقاط نفوذ و آسیب‌پذیری‌های احتمالی کشور در مقابل دشمنان را به صورت کامل از بین خواهد برد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور یادآور شد: نتیجه وادادگی جز پسرفت نبوده و بازخورد مقاومت انقلابی که تداوم حرکت در مسیر حق است، تضمین کننده پیشرفت کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه کوچک شدن سفره مردم نتیجه برجام بود، اضافه کرد: چنانچه از مسیر انقلاب اسلامی منحرف می‌شدیم، دشمن تا این حد هزینه و توان خود را برای از بین بردن آرمان‌های انقلاب به کار نمی‌بست.

نیک‌روش ادامه داد: به شهادت پایگاه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان دومین کشور جهان در حوزه سلول‌های بنیادی شناخته می‌شود و این مهم با تحقیقات و پژوهش‌های جهادوار جوانان رقم خورده است.

وی تربیت نیروهای طراز اول انقلاب را اصلی‌ترین ماموریت بسیج دانشجویی دانست و اضافه کرد: همگان در برابر تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده وظیفه داریم تا با تقویت بینش، دانش و انگیزه مسیر پیشرفت کشور را هموار کنیم و با برخورداری از نگاه جهانی، از برش‌های منطقه‌ای نیز غافل نشویم.