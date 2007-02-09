  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۳

اوساسونا یکشنبه بدون نکونام به مصاف جیمناستیک می رود

اوساسونا یکشنبه بدون نکونام به مصاف جیمناستیک می رود

تیم فوتبال اوساسونا روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های لالیگا میهمان تیم جیمناستیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا که هفته گذشته موفق شد بارسلونا صدرنشین رقابت های لالیگا را متوقف کند روز یکشنبه در خانه جیمناستیک به مصاف این تیم می رود.

سایت اینترنتی باشگاه اوساسونا درآستانه برگزاری این دیدار فهرست نفرات احتمالی حاضر در این مسابقه را اعلام کرده که نامی از جواد نکونام ملی پوش ایرانی این تیم به چشم نمی خورد. برای تیم اوساسونا این نفرات به میدان خواهند رفت:

ریکاردو، خاویر فلانو، کروچاگا، میگوئل فلانو، کورالس، پونال، رائول گارسیا، خوانفران، دیوید لوپز، میلوسویچ، سولدادو.

کد مطلب 445911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها