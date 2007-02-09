اوساسونا یکشنبه بدون نکونام به مصاف جیمناستیک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا که هفته گذشته موفق شد بارسلونا صدرنشین رقابت های لالیگا را متوقف کند روز یکشنبه در خانه جیمناستیک به مصاف این تیم می رود.

سایت اینترنتی باشگاه اوساسونا درآستانه برگزاری این دیدار فهرست نفرات احتمالی حاضر در این مسابقه را اعلام کرده که نامی از جواد نکونام ملی پوش ایرانی این تیم به چشم نمی خورد. برای تیم اوساسونا این نفرات به میدان خواهند رفت:

ریکاردو، خاویر فلانو، کروچاگا، میگوئل فلانو، کورالس، پونال، رائول گارسیا، خوانفران، دیوید لوپز، میلوسویچ، سولدادو.