به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی و تجلیل از کتابداران کشور پیش از ظهر امروز پنج شنبه ۲۴ آبان ماه با حضور مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کل کشور و جمعی از مدیران دولت در مجموعه تالار وحدت برگزار شد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان اولین سخنران این مراسم گفت: کتاب عمیقاً با فرهنگ ایرانی-اسلامی ما گره خورده است و قرآن کتاب دینی ما هم به خواندن و پژوهش دعوت می‌کند. یکی از مسائلی که آموزه های دینی و ملی ما روی آن تاکید دارند، قصه گویی و کسب مهارت‌های زندگی است. امروز مسئله قصه گویی به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی و مدیریتی مطرح است. چندی پیش بحثی دیدم مبنی بر اینکه مدیران موفق، مدیران راهبردی و مدیران الهام بخش کتابخوان های خوبی هستند. همینطور قصه گوهای خوب.

وی افزود: پیوند دینی فرهنگی و ارتباط آن با مسائل روز ما در مدیریت جامعه و خانواده بسیار بسیار مبحث مهمی است و ما در سیاستگذاری هایمان به آن نیاز داریم. امروز هم از نظر اقتصادی و هم روانی که رئیس جمهور از آنها با عنوان جنگ اقتصادی و جنگ روانی یاد کرده اند، مورد هجوم هستیم که برای جنگ اقتصادی با تحریم ها روبروایم و نیازمندیم امنیت اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم و در مورد جنگ روانی هم باید امنیت روانی مردم را تامین کنیم. یعنی اجازه دهیم که مردم در این شرایط، زندگی بانشاطی داشته باشند. این بحث ها سیاست ها و رویکردهای کلان دولت است که موضوع کتاب و کتابخوانی در آنها اهمیت زیادی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اما می‌خواهم از زاویه خاصی به موضوع بحث اشاره کنم و آن مسئله خانواده است که مربوط به ماموریت ویژه من در ریاست جمهوری است. ما از سال گذشته طرحی را آغاز کردیم به اسم گفتگوی ملی خانواده که هدف از آن این است که آسیب‌هایی را که به خانواده به عنوان مهمترین نهاد بشری وارد می شود بررسی کنیم و در این بررسی به این نتیجه رسیده ایم که کنار همه آسیب های اقتصادی و روانی یک اختلال مشترک وجود دارد. این اختلال، اختلال ارتباطی بین اعضای خانواده است. یعنی نهادی که کارکرد اصلی اش حمایتی و الهام بخشی است. اما به خاطر این اختلال دارد کارکرد خود را از دست می دهد.

ابتکار گفت: جالب است که راه حل این مسئله مهارت گفتگو است که با کتابخوانی و قصه گویی ارتباط مستقیمی دارد. در این زمینه یک مطالعه بین المللی انجام و این نتیجه حاصل شده که انسان هایی توانسته اند با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و به موفقیت برسند که خانواده هایی پر قصه و پرگفتگو داشته اند. یعنی در کودکیشان قصه گویی و گفتگو زیاد بوده است. این نشان می‌دهد که باید روی این قضیه سرمایه گذاری کنیم. چون اینها ریشه ها و باورهای فرهنگی ما است و جنبه های مهم تربیتی که یا به آنها نپرداختیم و یا درست نپرداختیم، به طور اشتباه از خانواده به مدرسه، از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به سطح مدیریتی کشور می رسند.

وی افزود: ما هیچ وقت از کتاب خواندن، قصه گویی و شنیدن بی نیاز نیستیم. یعنی یک مدیر نباید فکر کند که از این مولفه ها بی نیاز است. خوشحالم که بسیاری از کتابخوان های ما از خانم ها هستند و می خواهم تاکید کنم که یکی از سیاست های ما در دولت دوازدهم حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور است. در حال حاضر ۴۰ درصد از کارمندان دولت بانوان هستند و ۷۵ درصد از تولیدات صنایع دستی ایران توسط زنان ساخته می شود. این اتفاق به لطف فضایی که در کشور فراهم شده و به همت زن ایرانی شکل گرفته است. به لطف سیاست های دولت فعلی باید طی ۴ سال این دولت ۳۰ درصد مناصب دولت به خانم ها واگذار شود که در این زمینه اولین مرحله گزارش ها را دریافت کرده ایم و تحرک خوبی در استانداری ها و فرمانداری ها رخ داده است.

ابتکار در پایان سخنانش گفت: ما در کشور نیازمند افق گشایی هستیم. بدخواهان ایران می خواهند امید را از جامعه و نسل جوان ما بگیرند. بنابراین باید برای جوانان و آینده کشور افق روشنی ترسیم کنیم.