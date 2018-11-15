اولین محموله ذرت وارد بندر شهید بهشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، شب گذشته عملیات تخلیه بزرگترین کشتی انجام و اولین محموله ذرت در تاریخ تخلیه و بارگیری بندر شهید بهشتی وارد این بندر شد.

چابهار یکی از شهرهای جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی کشورمان است که در کرانهٔ اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است.

بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام شده است و به تصویب رسیده است مبنای سرمایه گذاری قرارداد ۴ فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده است. با عملیاتی شدن این ۴ فاز، ظرفیت این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می رسد.

قرار است راهبری یک فاز از ۴ فاز بندر شهید بهشتی چابهار، توسط اپراتور هندی(IPGL) انجام شود. این شرکت در بنادر هند و سایر کشورها فعالیت اپراتوری دارد. طرح سرمایه گذاری هندی ها در زمینه تامین تجهیزات در قالب قرارداد ۱۰ ساله است.