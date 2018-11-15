معرفی ۱۰ فیلم برتر جشنواره فیلم کوتاه تهران از نظر آرای تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، فیلم های زیر به ترتیب بیشترین تعداد آرای تماشاگران را اخذ کرده اند. این فیلم ها عبارتند از:

۱- فیلم کوتاه داستانی «بچه خور» به کارگردانی محمد کارت

۲- فیلم کوتاه داستانی «مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیردفتری

۳- فیلم کوتاه داستانی «سرلاک» به کارگردانی مهرداد حسنی

۴- فیلم کوتاه داستانی «شهروند» به کارگردانی مهدی مختاری

۵- فیلم کوتاه داستانی «تکلیف» به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی

۶- فیلم کوتاه داستانی «۲۰» به کارگردانی بهرنگ میرزایی

۷- فیلم کوتاه داستانی «گربه خیس» به کارگردانی محمد داودی

۸- فیلم کوتاه داستانی «تلقین» به کارگردانی اشکان خیل نژاد

۹- فیلم کوتاه داستانی «تو هنوز اینجایی» به کارگردانی کتایون پَرمَر و محمد روحبخش

۱۰- فیلم کوتاه داستانی «کوهریگ» به کارگردانی علی زمانی عصمتی

همچنین فیلم های برتر بخش های تجربی، مستند و پویانمایی نیز به ترتیب بیشترین تعداد آرای تماشاگران به ترتیب زیر است:

سه فیلم برتر تجربی جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱- «پسر دریا» به کارگردانی عباس جلالی یکتا

۲- «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری دروئی

۳- «تقدیم به سانسور» به کارگردانی نیما حسندخت

سه فیلم برتر مستند جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱- «جوکر» به کارگردانی سجاد ایمانی

۲- «داستان فیکا و فیدان» به کارگردانی دلاور دوستانیان

۳- «برج رادکان» به کارگردانی حجت حیدری و احسان ملازاده

سه فیلم برتر پویانمایی جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱- «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی

۲- «روباه» به کارگردانی صادق جوادی

۳- «قطار» به کارگردانی جواد مطوری

انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) مسئولیت انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برعهده داشت.