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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

معرفی ۱۰ فیلم برتر جشنواره فیلم کوتاه تهران از نظر آرای تماشاگران

معرفی ۱۰ فیلم برتر جشنواره فیلم کوتاه تهران از نظر آرای تماشاگران

انجمن فیلم کوتاه ایران ۱۰ فیلم برتر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از نظر آرای تماشاگران را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، فیلم های زیر به ترتیب بیشترین تعداد آرای تماشاگران را اخذ کرده اند. این فیلم ها عبارتند از:

۱- فیلم کوتاه داستانی «بچه خور» به کارگردانی محمد کارت

۲- فیلم کوتاه داستانی «مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیردفتری

۳- فیلم کوتاه داستانی «سرلاک» به کارگردانی مهرداد حسنی

۴- فیلم کوتاه داستانی «شهروند» به کارگردانی مهدی مختاری

۵- فیلم کوتاه داستانی «تکلیف» به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی

۶- فیلم کوتاه داستانی «۲۰»  به کارگردانی بهرنگ میرزایی

۷- فیلم کوتاه داستانی «گربه خیس» به کارگردانی محمد داودی

۸- فیلم کوتاه داستانی «تلقین» به کارگردانی اشکان خیل نژاد 

۹- فیلم کوتاه داستانی «تو هنوز اینجایی» به کارگردانی کتایون پَرمَر و محمد روحبخش

۱۰- فیلم کوتاه داستانی «کوهریگ» به کارگردانی علی زمانی عصمتی

همچنین فیلم های برتر بخش های تجربی، مستند و پویانمایی نیز به ترتیب بیشترین تعداد آرای تماشاگران به ترتیب زیر است:

سه فیلم برتر تجربی جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱- «پسر دریا» به کارگردانی عباس جلالی یکتا

۲- «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری دروئی

۳- «تقدیم به سانسور» به کارگردانی نیما حسندخت

سه فیلم برتر مستند جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱-  «جوکر» به کارگردانی سجاد ایمانی

۲- «داستان فیکا و فیدان» به کارگردانی دلاور دوستانیان

۳- «برج رادکان» به کارگردانی حجت حیدری و احسان ملازاده

سه فیلم برتر پویانمایی جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱- «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی

۲- «روباه» به کارگردانی صادق  جوادی

۳- «قطار» به کارگردانی جواد مطوری

انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) مسئولیت انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برعهده داشت.

کد مطلب 4459130
فریبرز دارایی

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