به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انسی خلیلی پویا، متخصص رادیولوژی و دبیر کنفرانس سونوگرافی آنومالی، NT و بارداری، در ارتباط با غربالگری های دوران بارداری اظهار داشت غربالگری های بارداری شامل سونوگرافی و مراحل آزمایشگاهی است که طی دو مرحله در زنان باردار انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه هدف از انجام این غربالگری‌ها بررسی سندرم های ژنتیکی و برخی از نواقص ژنتیکی در جنین است، گفت: البته هدف از انجام این تست‌ها تشخیصی نیست بلکه مسئله غربالگری بوده و در صورتی که غربالگری ها مشکوک به سندروم ژنتیکی یا نواقص جنینی باشد تست‌های تشخیصی همچون آمینوسنتز و نمونه برداری از جفت صورت می گیرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: این غربالگری ها شامل تمام مادران باردار بوده چرا که گاهی جنین زنان باردار دچار مشکلات ژنتیکی بدون هیچ سابقه فامیلی می‌شود بنابراین انجام این غربالگری‌ها در همه زنان باردار امری ضروری است.

خلیلی پویا در ارتباط با اینکه زمان انجام این غربالگری ها چه موقع است؟ گفت: مرحله اول این غربالگری‌ها در هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری انجام می‌گیرد و شامل آزمایش خون و سونوگرافی از شکم است.

دبیر کنفرانس سونوگرافی آنومالی، NT و بارداری بیان داشت: انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست صورت می‌گیرد و باید ضخامت پشت گردن جنین اندازه گیری شود که این ضخامت در حد میلی متر بوده و دقت زیاد لازم دارد ‌

این رادیولوژیست بیان داشت: مرحله دوم غربالگری انجام سونوگرافی بین هفته هجده تا بیست و دوم بارداری است و از آنجایی که زمان سقط شرعی در کشور ما هفته نوزدهم بوده باید قبل از هفته نوزدهم این غربالگری صورت گیرد که در صورت نیاز سقط انجام شود.

وی گفت: در مرحله دوم غربالگری علاوه بر بررسی کامل ساختار آناتومیک نوزاد از سر تا همه اندام‌ها، رحم، بند ناف، محل جفت و حتی طول دهانه رحم جهت جلوگیری از زایمان زودرس بررسی می‌شود.

خلیلی پویا خاطرنشان کرد: همچنین در دوره دوم غربالگری، ضایعات تخمدان و رحم نیز بررسی و اندازه‌گیری می‌شود و در صورتی که نیاز به درمان خاص باشد حتما بیمار باید نزد پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده و اقدامات لازم در دوران بارداری برای آن صورت گیرد.