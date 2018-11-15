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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

ظهر پنج شنبه؛

وزیر بهداشت از «مرکز خدمات جامع سلامت دمق» رزن بازدید کرد

وزیر بهداشت از «مرکز خدمات جامع سلامت دمق» رزن بازدید کرد

همدان - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از «مرکز خدمات جامع سلامت دمق» شهرستان رزن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی ظهر پنج شنبه از «مرکز خدمات جامع سلامت دمق» شهرستان رزن بازدید کرد.

این مرکز هم اکنون در حال ساخت است و نیاز به دیوارکشی و محوطه سازی دارد و همچنین مسیر عبوری آن نیز باید از طرف شهرداری ایجاد شود.

مرکز جامع سلامت دمق دارای امکانی همچون پزشک، داروخانه، خدمات پرستاری و مراقبان سلامت است.

در جریان این بازدید درخواست تامین آمبولانس برای مراکز جامع خدمات سلامت دمق و قروه از سوی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی و مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن مطرح شد.

کد مطلب 4459134

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