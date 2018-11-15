دیدار پوتین با معاون و مشاور امنیت ملی ترامپ در سنگاپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش از شرکت در اجلاس شرق آسیا موسوم به «آ.سه.آن» در سنگاپور با «مایک پنس» معاون و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگویی کوتاه داشت.

با این حال منابع روسی جزئیاتی از این دیدار و گفتگوی کوتاه را منتشر نکرده‌اند.

نخستن سفر پوتین به سنگاپور برای شرکت در ۳۳ امین اجلاس سران آ.سه.آن درسایه تحریم های شدید آمریکا و اروپا علیه روسیه انجام می‌شود و قرار است رئیس جمهور روسیه در این اجلاس سه روزه گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه‌ای را با سایر روسای جمهور و رهبران سیاسی کشورهای شرکت کننده دنبال کند.

روسیه از جمله شکرکای تجاری عمده آ.سه.آن به شمار می‌رود.