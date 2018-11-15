پیمان سپاری ارزی صادرات را کاهش می دهد/لزوم بازگشایی بازارچه مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی ظهر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان، با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی مخالف با سیاست های حوزه صادرات است و این سیاست اقدامی غیر کارشناسی است، اظهارداشت: تولید کنندگان و صادر کنندگان بیش از هر زمانی به آرامش نیاز دارند و اجرای این طرح می تواند لطمات جبران ناپذیری به حوزه صادرات استان کردستان در آینده نزدیک وارد کند.

وی افزود: ابتدا قرار بود که فقط صنایع پتروشیمی و شرکت های نیمه دولتی شامل طرح پیمان سپاری ارزی شوند که متاسفانه در حال حاضر به تمام بخش‌ ها ورود کرده و همین امر موجب صدمه دیدن صنایع کوچک شده و صادرات استان کردستان نیز به سبب اجرای این طرح آسیب دیده و ادامه پیمان سپاری ارزی باعث کاهش میزان صادرات از سوی تولیدکنندگان می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: تجارت بین ایران و عراق سال هاست که به صورت سنتی انجام می شود و مبادلات اقتصادی تجار کردستانی و اقلیم عراق همواره با ریال انجام گرفته و اکنون اگر این مبادلات به دلار و یا ارزهای دیگر تغییر کند صادرات این استان را با مشکل مواجه می کند و این از مشکلات اجرای پیمان سپاری ارزی است.

حسینی یادآور شد: همچنین طی چند ماه گذشته محدودیت ‌های سلیقه ‌ای از طرف کشور عراق بر صادرات محصولات کشاورزی انجام شده و مشکلاتی را برای صادرکنندگان کردستانی به وجود آورده است و انتظار داریم از سوی دولت و با استفاده از سیستم دیپلماسی کشور برای رفع این مشکل چاره ای ‌اندیشی شود.

وی در ادامه بیان کرد: کردستان یکی از مراکز مهم برای توسعه صادرات کشور است و انتظار داریم مسئولان کشوری به این استان نگاه ویژه ای داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با بیان اینکه بخش خصوصی همواره با چالش ‌های اساسی دست و پنجه نرم می ‌کند، گفت: با وجود رشد ٣٠ تا ٤٠ درصدی میزان صادرات استان کردستان در سال ٩٧ انتظار می ‌رفت جهشی قابل ملاحظه در حوزه تولید رقم بخورد اما متاسفانه به دلیل بخشنامه‌ های نسنجیده از سوی دولت، صادرکنندگان و تولیدکنندگان این فرصت مهم را از دست دادند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: توانمندسازی اقتصاد مرزنشینان یکی از اهداف مهم دولت است و بازگشایی بازارچه ‌های مرزی می ‌تواند به این امر کمک قابل توجهی کند.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: نبود امکانات و فضای کافی در مرزهای رسمی استان کردستان به ویژه مرز بین ‌المللی باشماق مریوان که سالانه هفت میلیارد دلار از طریق این مرز صادرات کالای کشور صورت می گیرد، با توجه به خسارت‌ های زیادی که به زیرساخت های استان وارد می کند در آینده دیگر نمی تواند جوابگوی این حجم صادرات باشد و اگر قرار است توسعه اقتصادی و تجارت داشته باشیم باید به توسعه زیرساخت ‌های مرز باشماق نیز توجه ویژه ‌ای کنیم.

گفتنی است در این مراسم بر اساس آرای کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه کردستان از محمدنجیب شریفی، آفاق روزچنگ، شاهو اخگر ، هادی جهانی، محمود نادرسرا ا، خسرو شجاعی و هیوا حاجی ‌مرادی به عنوان صادرکنندگان نمونه کردستان تجلیل به عمل آمد.