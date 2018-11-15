استادان علوم پزشکی جایزه «تعالی آموزش» می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عظیم میرزازاده در نشست سالانه مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی که امروز ۲۴ آبان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ارزشیابی کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی از تدوین چارچوب مدون ارزشیابی با همکاری مراکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها خبر داد.

وی در گزارشی از نحوه فعالیت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و مراکز و دفاتر مستقر در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی یادآور شد: در حال رایزنی با معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت هستیم تا رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به طور کامل تدوین شود.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی افزود: وظیفه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در وزارت بهداشت رهبری فنی و مدیریت توسعه کیفی آموزش است که در دو سطح وزارت بهداشت و دانشگاهها انجام می گیرد. در هر دو سطح همکاری در ماموریت های دبیرخانه های آموزشی و تبیین راهبردی و تحقق نوآوری آموزشی انجام گرفته است.

شناسایی نظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کشور توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی

وی شناسایی نظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کشور توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME)، اعتباربخشی دوره های آموزشی، تقویت نظام ارزشیابی اعضای هیئت علمی، تعامل با مراکز مطالعات توسعه دانشگاه های علوم پزشکی، عقد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای برگزاری دوره های آموزشی را بخشی از فعالیت ها و برنامه های این مرکز برشمرد.

میرزازاده از اعلام فراخوان برگزاری دوره آموزشی رهبری فنی (لیدرشیپ) برای دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای برگزاری بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی در ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در حال انجام است.

وی افزود: در دوره بیستم سعی داریم که بخشی از همایش آموزش علوم پزشکی را به زبان انگلیسی برگزار کنیم و به همین منظور پوستر آن آماده شده و فراخوان مقاله نیز انجام می گیرد.

راه اندازی کمیته کشوری دانش پژوهی آموزشی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از راه اندازی کمیته کشوری دانش پژوهی آموزشی خبر داد و گفت: تدوین و اجرای برنامه دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی در دستور کار است.

تشکیل صندوق حمایت از دوره های نوآورانه آموزشی

وی گفت: بررسی نقایص و برنامه ریزی برای ارتقای سامانه فعالیت های نوآورانه آموزشی و تشکیل صندوق حمایت از دوره های نوآورانه آموزشی از برنامه هایی است که با همکاری مرکز ملی تحقیقات آموزش علوم پزشکی انجام می گیرد.

میرزازاده از ساماندهی روند المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: آیین نامه المپیاد ابلاغ شد.

وی با اشاره به تعاملات بین المللی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: تعامل با انجمن آموزش پزشکی اروپا AMEE و تعامل با فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) و تعامل با EMRO شاخه غرب آسیا سازمان بهداشت جهانی بخشی از این مراودات بین المللی است.

تدوین آیین نامه جوایز آموزشی در حوزه علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از بازنگری آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری خبر داد و گفت: آیین نامه جوایز آموزشی در حوزه علوم پزشکی تدوین شده و در این مسیر آیین نامه جایزه تعالی آموزش هم تدوین شد که امیدواریم اولین جایزه را در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی اعطا کنیم. آیین نامه جشنواره کشوری استاد نمونه آموزشی هم در دست تهیه است.

وی با اشاره به ابلاغ اساسنامه کمیته های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گفت: با این اساسنامه کمیته های دانشجویی از حالت مشورتی خارج شده و به بازوی دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بدل می شوند.

میرزازاده افزود: جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی نیز در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی برگزار می شود.

بازنگری آیین نامه قطب های علمی علوم پزشکی

وی از بازنگری آیین نامه قطب های علمی علوم پزشکی خبر داد و گفت: بعد از طی مسیر آیین نامه جدید اعلام می شود.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه آموزش علوم پزشکی وجود دارد گفت: عوامل زمینه ای در طراحی، اجرا و ارزشیابی وجود دارد که باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم. در این مسیر باید به ارتقای منزلت آموزشی، اصلاح نظام پذیرش دانشجو و جذب اعضای هیئت علمی و پذیرش تفاوت های نسلی توجه کنیم.