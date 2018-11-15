به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش صبح امروز در مراسم سالروز آزادسازی سوسنگرد در دانشگاه افسری امام علی (ع) با اشاره به سیر تاریخی آزادسازی سوسنگرد اظهار داشت: سران نظام در آبان ۵۹ و در شورای عالی دفاع به این نتیجه رسیدند که هرچه زودتر سوسنگرد باید از محاصره بیرون بیاید وگرنه اول قتل عام مردم و دوم زمینه محاصره اهواز شکل خواهد گرفت بنابراین به این دو دلیل برای آزادسازی سوسنگرد اقدام عاجل صورت گرفت.

وی با بیان اینکه برای آزادسازی سوسنگرد جانشین فرمانده کل قوا (بنی صدر) باید این کار را صورت می‌داد، گفت: بنی‌صدر در ظاهر موافق اما در عمل کاملاً مخالف اظهارات خود حرکت می‌کرد بنابراین وقتی مقرر شد این عملیات صورت بگیرد کارشکنی‌های بنی‌صدر نیز آغاز شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: برای آزادسازی سوسنگرد نیاز بود تا تیپ ۹۲ زرهی اهواز وارد عملیات شود و وقتی این خبر به مقام معظم رهبری که نماینده حضرت امام و از اعضای شورای عالی دفاع بود رسید که بنی‌صدر کارشکنی می‌کند ایشان به شدت متأثر شدند.

وی تصریح کرد: وقتی حرکات موذیانه بنی‌صدر به گوش امام (ره) رسید، امام دستور تاریخی خود را صادر فرمودند و تأکید داشتند که سوسنگرد باید تا فردا آزاد شود.

محمد حسنی با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به امیر سرتیپ دوم قاسمی‌نو فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز گفت: امیر قاسمی‌نو که فردی با بصیرت بود در پاسخ به نامه مقام معظم رهبری فرمودند که اگر تیپ ۲ را به من تحویل دهید شما فردا ظهر تشریف بیاورید و سوسنگرد را تحویل بگیرد.

وی اضافه کرد: امیر قاسمی‌نو بدون اطلاع بنی‌صدر و در تبعیت از مرجعیت تصمیم گرفتند تیپ ۲ لشکر ۹۲ زرهی اهواز را به حرکت در بیاورند و ساعت ۲:۳۰بعدازظهر ۲۶ آبان سوسنگرد آزاد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، آزادسازی سوسنگرد را دارای درس‌ها و پیام‌های متعددی دانست و در همین رابطه خاطرنشان کرد: نفوذ کلام ولایت و مرجعیت در نجات کشور از بن‌بست‌ها و بصیرت و ولایت‌پذیری ارتش از جمله درس‌های آزادسازی سوسنگرد بود.

وی در همین رابطه به بصیرت امیر قاسمی‌نو اشاره و تصریح کرد: اگر ایشان در لشکرکشی به سوسنگرد و به حرکت درآوردن تیپ ۲ لشکر ۹۲ زرهی اهواز تأخیر می‌کرد ممکن بود مسیر جنگ برای مدت‌ها با مشکل جدی روبرو شود.

محمد حسنی با بیان اینکه ارتش ما همواره ثابت کرده که ولایت‌پذیر بوده است به رشادت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: ارتش از فردای آغاز جنگ، عملیات کمان۹۹ را با اعزام ۱۴۰ فروندی هواپیماهای خود برای تخریب زیرساخت‌های رژیم بعث آغاز کرد و همین امر سبب ایجاد امید در دل دوستان و ایجاد بیم در دشمنان شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: همچنین نیروی دریایی ارتش در ۷ آذر ۱۳۵۹ حماسه‌های ماندگاری در دفاع مقدس آفرید و پرونده قدرت دشمن در دریا را برای همیشه بست.

محمد حسنی تأکید کرد: ما به چنین ارتش ولایت‌مدار و با بصیرتی افتخار می‌کنیم، می‌نازیم و می‌بالیم چرا که ارتشی‌ها همواره با نجابت و کم توقعی به بهترین نحو کار خود را انجام داده‌ و انجام می دهند.

وی با بیان اینکه عملیات آزادسازی سوسنگرد وحدت بین سپاه و ارتش با محوریت ارتش بود، گفت: حدود ۲۰۰ نفر از برادران سپاه و گروه جنگ‌های نامنظم شهید چمران با هماهنگی ارتش در عملیات شرکت داشتند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به ضرورت هم‌افزایی بین نیروهای مسلح اشاره و تأکید کرد: وقتی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش برای تحقق این امر وارد میدان می‌شود بعضی‌ها عصبانی و ناراحت می‌شوند چرا که نان و آبشان در منهای هم بودن سپاه و ارتش است و البته این آرزو را به گور خواهند زیرا به علاوه هم بودن سپاه و ارتش، راهبردی دائمی در سیاست های نظام اسلامی است.

محمد حسنی با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت مبنی بر اینکه نجات مردم سوسنگرد از خود سوسنگرد مهم تر بود، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که «خسارت شهادت نیروهای محاصره شده در داخل سوسنگرد از خود سوسنگرد مهم تر است زیرا خاک قابل بازپسگیری است اما جان انسان هایی که غیر مفید از دست می روند غیر قابل باز پس گیری است»؛ متاسفانه امروز ارزش جان انسان‌ها در سیاست‌های بین‌المللی خالی است،

وی گفت: برخی از نهادهای بین‌المللی و کشورهای استکباری به دروغ منادی و حامی حقوق بشر هستند؛ در حالیکه هیچ مواضع و بی دفاع و مظلوم یمن صادر نمی کنند و نمی گیرند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: حقوق بشر نهادهای بین المللی و کشورهای استکباری زمانی به صدا در می آید که از حامیان خودشان و افراد هم طیف و جریان خود دچار مشکلی شوند اما برای کشته شدن هزاران یمنی و فلسطینی سکوت قبرستانی اختیار کرده اند.