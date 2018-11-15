حوزه عمل و تئوریک همایش «سینما در عصر دیجیتال» به هم نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال»، سومین و آخرین روز از همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» عصر روز گذشته ۲۳ آبان در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران به پایان رسید و روح الله حسینی دبیر علمی این همایش و مدیرعامل مدرسه ملی سینما در پایان مجموعه برنامه های این همایش ضمن قدردانی از حضور مهمانان داخلی، خارجی و امور اجرایی این همایش درباره برنامه های آتی مدرسه ملی سینمای ایران صحبت کرد.

این مدیر سینمایی در ابتدای صحبت های خود عنوان کرد: نزدیک کردن ۲ حوزه عمل و تئوریک در حوزه های مختلف همیشه امری زمان بر بوده است اما این همراهی می تواند آینده ای درخشان را برای فرهنگ و هنر رقم بزند و طبیعتا سینما هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: برگزاری این همایش شروع راه بود و قرار قطعی ما بر این است که سینمای ایران از این به بعد در کنار جشنواره های درخشانی که برگزار کرده است که همگی از جمله رویدادهای درخشان سینمای ایران بوده اند، از این پس یک همایش بین المللی را در کنار خود داشته باشد. همایشی که می توان گفت موتور محرک اندیشه ورزی و حرفه ای گری در سینمای ایران است.

روح الله حسینی در پایان صحبت های خود گفت: مدرسه ملی سینمای ایران از این پس شماره های بیشماری از این همایش خواهد داشت و آینده حرفه ای سینمای ایران در قالب همراهی ۲ بخش تئوری و عمل رقم خواهد خورد.

بر اساس این گزارش در سومین و آخرین روز از برگزاری همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» مباحثی با عناوینی چون «تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظر کاربران» توسط محمد حسین امانی، «مدل تعهد مخاطب ایرانی به فیلم سینمایی و سریال خانگی در اینستاگرام» توسط علیرضا تابش، «ماجراهای پرده نمایش: هنگامی که تماشاگران تبدیل به کنش گری فعال می شوند» توسط رومن بوئن،«بحران نقد فیلم در عصر دیجیتال» توسط پرویز جاهد در قالب سخنرانی مطرح شد.

بخش دوم سخنرانی ها نگاهی کوتاه به سیر تحولات و تجلی پیشرفت های تکنولوژیک درسینمای ایران دارد. در این بخش اصغر فهیمی فر پژوهشگر و استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس درباره «هستی شناسی سینمای دیجیتال: ظرفیت های نوین در تحقق سینمای دینی» سخنرانی کرد و مهدی سمتی استاد و مدیرگروه ارتباطات در دانشگاه ایلینوی شمالی فرهنگ در عصر الگوریتم ها و شبکه ها صحبت کرد.

همچنین در روز سوم از همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» دو پنل تخصصی برگزار شد که پنل نخست «نظام نمایش و توزیع در عصر دیجیتال» نام داشت و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مدیریت آن را به عهده داشت و هارون یشایایی تهیه کننده سینما، پرویز جاهد منتقد، محمد علی حسین نژاد عضو شورای علمی مدرسه ملی سینما و رومن بونن متخصص رسانه های نوین با گرایش واقعیت مجازی به عنوان اعضای این پنل حضور داشتند.

عایرضا تابش مدیر پنل «نظام نمایش و توزیع در عصر دیجیتال» در آغاز این نشست تخصصی گفت: با ورود دیجیتال به عرصه سینما شاهد انقلاب بزرگی هستیم که تاثیر بسیاری بر نظام نمایش و توزیع نمایش آثار در عصر دیجیتال دارد. به همین دلیل است که داشتن استراتژی در این عرصه بیش از گذشته ضرورت دارد.

به اعتقاد من سینما یک کار گروهی است و تقسیم وظایف در این حرفه حرف اول را می زند اما مسأله این است که با ورود دیجیتال به سینمای ایران این تقسیم کار از بین رفت است و هر کسی که کمی دانش دیجیتال دارد گمان می کند می تواند فیلمساز تک نفره باشد در ادامه تابش با معرفی هر یک از مهمانان از هارون یشایایی به عنوان یکی از تهیه کنندگان پیشکسوت سینمای ایران دعوت کرد تا درباره نظام نمایش و توزیع در عصر دیجیتال صحبت کند. این تهیه کننده پیشکسوت گفت: هیچ کس با تکنولوژی مخالف نیست و من به شخصه آرزو دارم تا از این تکنولوژی به درستی استفاده شود. به اعتقاد من سینما یک کار گروهی است و تقسیم وظایف در این حرفه حرف اول را می زند اما مسأله این است که با ورود دیجیتال به سینمای ایران این تقسیم کار از بین رفت است و هر کسی که کمی دانش دیجیتال دارد گمان می کند می تواند فیلمساز تک نفره باشد. در حالی که چنین نیست. دیجیتال اتفاقا کمک می کند که از تخصص افراد بیشتری استفاده کنیم ولی متاسفانه شاهد هستیم به دلیل تفکر فیلمساز تک نفره اتفاقا کیفیت فیلم ها پایین آمده است.

محمد علی حسین نژاد عضو شورای علمی مدرسه ملی سینما بیان کرد: یکی از نکات مهم در عرصه دیجیتال این است که سینما و سینماگر در دل جامعه از موفقیت های چشمگیری برخوردار می شوند اما این موفقیت به یک جریان دنباله دار تبدیل نمی شود. به خصوص اینکه در حوزه پخش و توزیع و بازاریابی سینما این مسئله دیده می شود. کار بازاریابی پیوند بین فیلم، مخاطب است یعنی با شناخت از فیلم و شناخت از مخاطب بالقوه و بالفعل اثر را معرفی کند ومتاسفانه این پیوند رخ نداده است. این درحالی است که یکی از امکاناتی که در عصر دیجیتال فراهم می شود تنوع در بازارهای فیلم است.

پرویز جاهد منتقد سینما با اشاره به شکل گیری یک گفتمان در حوزه نظام پخش و توزیع در سینما گفت: شکل گیری گفتمان های جدید در عرصه دیجیتال شامل همه حوزه های فعالیت های سینمایی می شود و علاوه بر وجود بحران در حوزه نقد نویسی بی شکا این بحران در حوزه بازاریابی و پخش و توزیع اثر نیز می شود. بنابراین دیجیتالی شدن به معنای کار با ابزار دیجیتال نیست بلکه باید به عنوان یک مجموعه واحد به آن نگاه کرد.

وی ادامه داد: یکی از آسیب های حوزه پخش و توزیع این است که جایگاه پخش و اقتدار تولید کنندگان بزرگ کم شده و تولید کنندگان کوچک به وجود آمده است و از سوی دیگر نظارت دولت تا اندازه زیادی زیر سؤال رفته است.

رومن بونن متخصص رسانه های نوین با گرایش واقعیت مجازی بیان کرد: در نتیجه دیجیتالی شدن شغل و دانش هایی هستند که فراموش شده اند و یا در حال فراموش شدن هستند. به اعتقاد من مارکتینگ و بازاریابی از جمله حرفه های ضروری در سینما هستند، این حرفه در بسیاری مواقع خودش خالق است.

حسین نژاد در پایان گفت: یکی از اتفاق های خوب این همایش حضور جوانان بود که به اعتقاد من نسل جوان با رویکرد تخصصی و فراگرفتن دانش تخصصی به این حوزه ورود می کند.

پنل پایانی همایش «سینما در عصر دیجیتال» به بررسی موضوع «جامعه و تکنولوژی: تاثیرات و تحولات» اختصاص داشت. مدیریت این پنل تخصصی را یونس شکرخواه به عهده داشت و هادی خانیکی، نعمت الله فاضلی و امیر سمتی از اعضای این پنل بودند. عمده ترین مبحث مطرح در این عرصه بررسی بین پیوند سینما و علم ارتباطات از آغاز تا امروز بود که با ورود دیجیتال ضرورت همسویی و پیوند این دو بیش از همیشه خواهد بود.

پایان بخش همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» به برپایی کارگاهی با عنوان «چارچوب و شیوه های تولید محتوا در AR و VR با مدیریت رومن بونن و برونو ماسی اختصاص دارد.