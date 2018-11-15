به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خدایی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران توضیح داد: رسیدگی به امورات وقفی، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، اجرای صحیح نیت خیراندیشان در بخش‌های مختلف و فرهنگسازی در خصوص توجه بیشتر به وقف از جمله مهمترین وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وی افزود: توجه به حوزه فرهنگی یکی از مهمترین بخش‌هایی بوده که از سوی این سازمان دنبال می‌شود و در این راستا طرح‌هایی نظیر آرامش بهاری، ضیافت الهی، نشاط معنوی، برگزاری کلاس‌های اوقاف فراغت و برنامه‌های بصیرتی اجرایی شود.

رئیس اداره اوقاف شهرستان اردبیل یادآور شد: در جریان سفر زائران اربعین حسینی به کربلا، ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از کشور جمهوری آذربایجان و شهرهای شمالی استان اردبیل در امامزاده سیدصدرالدین اسکان یافتند و در موکب کربلای معلی نیز به صورت روزانه به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر خدمات مختلف اسکان و پذیرایی ارائه ‌شد.

به گفته وی واقف‌ها باید با نیاز روز جامعه آشنا شوند و موقوفات خود را تنها در حوزه تعزیه و امورات دینی صرف نکنند؛ چرا که هم‌اکنون وقف‌های نوینی که مرتبط با نیازهای کنونی کشور است، ایجاد شده تا با مشارکت خیرخواهانه مردم در وقف علم و فناوری، اشتغال، درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد گام‌های ارزنده‌ای برداشته شود.

خدایی افزود: مرکز مشاوره تخصصی وقف از سال گذشته در اردبیل ایجاد شده و از ابتدای سال جاری نیز شاهد فعالیت چشمگیر و مطلوب این مرکز در ارائه خدمات مشورتی برای واقفان هستیم تا نیازمندی‌های اصلی استان در این قبیل حوزه‌ها تشریح شود.

وی از ابتدای سال جاری از ۱۸ مورد وقف جدید در شهرستان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: در ماه‌های اخیر به ۲۰۲ نفر از خانوارهای بی‌بضاعت شهرستان اردبیل در قالب ارائه سبد کالا کمک شده است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان اردبیل ادامه داد: ترویج سبک زندگی و مهارت‌های مربوط به آن در بقاع متبرکه اردبیل از جمله امامزاده «سیدصدرالدین»، امامزاده «صالح» و امامزاده

«سید عبدالعزیز نیار» با توجه به موضوعاتی همچون تربیت فرزند و ترویج مهارت‌های زندگی و ازدواج در حال انجام است.

وی تأکید کرد: در قالب طرح «مودت» که به صورت فعالیت داوطلبانه خیران پیگیری می‌شود تا کنون به ارزش یک میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان در نوسازی بقاع متبرکه اردبیل کمک شده است.

خدایی توضیح داد: در شهرستان اردبیل ۴ هزار و ۸۵۳ رقبه اعم از تصرفی و غیر متصرفی وجود دارد که ثبت ۲ هزار و ۱۰۰ رقبه در حال طی کردن مراحل اولیه خود بوده و بیش از ۶۰ درصد از این رقبه‌ها نیز دارای سند هستند.

وی ادامه داد: برای ترویج سنت وقف، نشست‌های مختلفی با بازاریان از صنف‌های مختلف و دیگر متمکنین مالی انجام می‌شود تا ضمن آشنایی با وقف، آثار و برکات آن نیز بررسی شود.

رئیس اداره اوقاف شهرستان اردبیل از چاپ ۲ جلد کتاب با عناوین «امامزادگان و اماکن متبرکه استان اردبیل» و «نگرشی جدید به موضوع وقف» خبر داد و افزود: تدوین کتب فرهنگی و تاریخی مرتبط با وقف و بقاع متبرکه استان یکی از مهمترین نیازهای موجود در حوزه سند مطالعاتی را برطرف خواهد کرد.

وی از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی تجهیز و اجرای طرح‌های عمرانی فرهنگی در امامزاده سیدصدرالدین خبر داد و یادآور شد: آیینه‌کاری صحن جدید امامزاده سیدصدرالدین اردبیل با تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان انجام پذیرفته است.