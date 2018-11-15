ایرادات مدیریت فرهنگی عامل بازدارنده انگیزه کتابخوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در نشست صمیمی با جمعی از کتابفروشان مشهدی که همزمان با آغاز هفته کتاب در فروشگاه مرکزی کتاب و محصولات فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، کتابخوانی را به عنوان ارزشی که مورد غفلت واقع شده است، دانست و گفت: باید بتوانیم این حرکت با ارزش را در راستای حفظ موضوع کتاب و کتابخوانی در کشور حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی در وضعیت نامناسبی در کشور قرار دارد، افزود: امروز شاهد شرایطی بیش از وضعیت بحران در این حوزه هستیم و طبق آمارهای ارائه شده از مراکز معتبر، سرانه مطالعه غیر از زمان هایی که به مطالعه کتب درسی، ادعیه و .. اختصاص دارد، وضعیت نگران کننده ای دارد، لذا ضروری است همگی همراهی نمایند و اجازه ندهیم این وضعیت رو به افول با شیب تند حرکت کند. به سبب شرایط سخت اقتصادی و کاهش وضعیت مطالعه کتاب، امروز نویسنده کتاب به سختی می‌تواند مسیر شرافتمندانه‌ای برای زندگی خود داشته باشد. حتی افرادی که در عرصه چاپ و نشر فعالیت می کنند نیز دچار مضیقه هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مقایسه وضعیت کتابفروشی‌های مشهد با ۴ دهه گذشته، گفت: مشاهده می کنیم تعداد کتابفروشی ها و افرادی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند با وجود افزایش جمعیت و توسعه کشور در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید محتوا به عنوان گامی موثر برای ایجاد روحیه امیدواری برای نویسندگان؛ به بحث های متعدد نمایندگان در کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با ارتقای وضعیت کتابخوانی اشاره کرد و یادآور شد: بحث خرید کتاب نیز در کشور با چالش رو به رو است. در گذشته مردم می توانستند با درآمد جزئی و بدون اینکه به سبد خرید خانوار عدد قابل ملاحظه ای اضافه شود، این کالای فرهنگی را به راحتی خریداری کنند و همین خرید کتاب، انگیزه جدی در مطالعه آن ایجاد می‌کرد. امروزه با وضعیت اقتصادی فعلی، قرار دادن کتاب در سبد خرید خانواده با مشکل رو به رو است و حتی شاهد این هستیم که قیمت کتاب ها به شدت افزایش پیدا کرده به نحوی که رشد سرسام آور این موضوع قابل مقایسه با هیچ موضوع دیگری نیست.

پژمانفر با اشاره به اشکالاتی که در حوزه مدیریت و مهندسی فرهنگی در کشور وجود دارد، گفت: انگیزه برای ورود به حوزه کتابخوانی به شدت کاهش یافته است؛ چندین سال گذشته شاهد حضور کتابدار در مدارس و یا اختصاص زنگ مخصوص کتابخوانی بودیم که حذف این مقوله ها در آموزش و پرورش ایراد بسیار بزرگی محسوب می شود و نیز سبب شده انگیزه معلمان برای ارتقای مسیر دانش افزایی کاهش یابد. سوق دادن دانش آموزان به استفاده از فضای مجازی برای تحقیق دروس خود سبب شده دانش آموزان به جای مطالعه کتاب به موتورهای جست و جو برای تحقیق متمایل شوند که سبب نگرانی های جدی در این زمینه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ بحث کتابخوانی باید به صورت ریشه ای حل شود. با وجود حضور مافیای کتاب‌های درسی باید این موضوع پیگیری شود که اگر نویسندگان کتاب‌های درسی نمی‌توانند موضوعات را به خوبی به دانش‌آموزان منتقل کنند، نگارش کتاب‌های درسی به بخش خصوصی واگذار شود تا نیازی به تهیه و نگارش کمک درسی نباشد. تحریک تقاضا به سمت نهادینه‌سازی عادت کتابخوانی از مدارس اصلی بسیار مهم محسوب می‌شود. بر این موضوع واقف هستیم که بازار کتاب از رونق مناسبی برخوردار نیست. همچنین شاهد این بودیم که به بهانه های واهی از کتابفروشی‌ها مالیات اخذ می‌شد و خوشبختانه با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه اکنون دست اندازی در این زمینه نداریم.

پژمانفر موضوعاتی از قبیل یارانه بخش کتاب، زنگ قرائت کتاب و احیای پست کتابدار در مدارس را از جمله اقداماتی عنوان کرد که موجب ارتقای وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه می شود.

در این مراسم جمعی از کتابفروشان مشهدی به بیان مشکلات خود در این حوزه اشاره کردند. برطرف نشدن کامل مشکل اخذ مالیات از کتابفروشی ها و تقاضا برای استفساریه این قانون، استفاده از کاغذ کاهی به جای کاغذ سفید برای کاهش قیمت تمام شده کتاب، محدودکردن اختیارات بخش دولتی و شیب نگارش و چاپ کتاب به سمت بخش خصوصی، اختصاص بن های خرید کتاب به دانشجویان و معلمان، استفاده از فضاهای مقابل کتابفروشی در پیاده‌رو خیابان برای مطالعه کتاب، اختصاص تعرفه فرهنگی ادارات برق و آب برای کتابفروشی ها به جای تعرفه تجاری، اختصاص بودجه به مدارس جهت برگزاری نمایشگاه های کتاب، تیزر تلویزیونی تبلیغ کتاب و استفاده از بیلبوردهای شهری به منظور تبلیغ کتاب و عدم ممیزی کتاب در راستای کتاب خوان نمودن مردم از جمله موضوعاتی بود که کتابفروشان مشهدی در نشست با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کردند.