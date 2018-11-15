پرداخت ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیلات روستایی در گلستان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: در بحث اشتغال روستایی ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده بود که تاکنون ۴۸۱ میلیارد تومان پرونده و طرح مصوب در کمیته های شهرستانی به بانک ها ارسال شده و در انتظار دریافت تسهیلات است. از این میزان ۲۰۵ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته وی گلستان توانسته از اعتبارات دیگر استان ها به مبلغ ۴۳ میلیارد تومان برخوردار شود که برای چهار هزار و ۴۳۸ نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درباره رسته های شغلی دریافت کننده این تسهیلات هم بیان کرد: بیشترین تقاضای دریافت تسهیلات مربوط به پرورش دام سبک و سنگین بوده و کمترین هم متعلق به رسته خدمات بازرگانی و بازاریابی و صنایع تبدیلی بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین مبلغ تسهیلات تاکنون در بخش های صنایع دستی، پرورش دام و طیور و زنبورعسل و فروش صنایع دستی است. ۵۲ درصد این طرح ها و تسهیلات ایجادی، ۴۰ درصد توسعه ای و هشت درصد برای تامین سرمایه در گردش است.

مازندرانی با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر اظهار کرد: ۴۲۷ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی به استان ابلاغ شد اما بانک ها اعلام کردند که این تسهیلات به آنها ابلاغ نشده است برای همین در پرداخت ها با مشکل مواجه شدیم. با این حال ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح ها جذب شده که از این حیث جزو چهار استان نخست کشور هستیم. همچنین ۲۲۹ میلیارد تومان طرح در بانک ها وجود دارد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان گفت: نیمه نخست امسال ۱۹.۲ میلیارد تومان تسهیلات به استان ابلاغ شد که تا پایان مهرماه همه آن جذب شد و برای هزار و ۹۳۲ نفر شغل ایجاد خواهد شد. اعتبار امسال هم ۲۷.۸ میلیارد تومان بود ۱۱.۴ میلیارد تومان طرح به بانک معرفی شد.

مازندرانی درباره طرح کارورزی هم گفت: هزار و ۲۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که هزار و ۲۸ نفر جذب بنگاه های تولیدی شدند.