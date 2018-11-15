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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

هشدار نماینده مردم بندرترکمن:

پرداخت تسهیلات اشتغال منجر به توسعه هدفمند در کشور نمی شود

پرداخت تسهیلات اشتغال منجر به توسعه هدفمند در کشور نمی شود

گرگان- نماینده مردم بندرترکمن در مجلس شورای اسلامی گفت: نگران تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال هستیم چرا که اعتقاد داریم پرداخت این تسهیلات منجر به توسعه هدفمند نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: نگرانی ملی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال زا وجود دارد.

وی تاکید کرد: این اعتبارات باید هدفمند و برنامه ریزی شده برای ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید برنامه ریزی ها بر اساس نیازهای جاری و آینده انجام شود چرا که نگران هستیم تسهیلات منجر به توسعه هدفمند نخواهد شد.

نورقلی پور گفت: هشدار می دهم تا زمانی که توزیع این تسهیلات هدفمند نباشد شاهد توسعه پایدار نخواهیم بود همان گونه که تاکنون اثری از توزیع این اعتبار در اشتغال استان و کشور ندیده ایم.

وی تصریح کرد: این اعتبارات در گذشته هم توزیع شده و به جای ایجاد اشتغال باعث تورم شده است.

نورقلی پور اضافه کرد: در گذشته توسعه پایدار اتفاق نیفتاده و با ادامه روند موجود معتقدیم بازهم این مهم اتفاق نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد هاب تجاری گلستان نیازمند تاسیس بندر در ساحل شرقی خزر و پیگیرهای جدی مجمع نمایندگان گلستان است.

کد مطلب 4459202

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