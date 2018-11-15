پرداخت تسهیلات اشتغال منجر به توسعه هدفمند در کشور نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: نگرانی ملی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال زا وجود دارد.

وی تاکید کرد: این اعتبارات باید هدفمند و برنامه ریزی شده برای ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید برنامه ریزی ها بر اساس نیازهای جاری و آینده انجام شود چرا که نگران هستیم تسهیلات منجر به توسعه هدفمند نخواهد شد.

نورقلی پور گفت: هشدار می دهم تا زمانی که توزیع این تسهیلات هدفمند نباشد شاهد توسعه پایدار نخواهیم بود همان گونه که تاکنون اثری از توزیع این اعتبار در اشتغال استان و کشور ندیده ایم.

وی تصریح کرد: این اعتبارات در گذشته هم توزیع شده و به جای ایجاد اشتغال باعث تورم شده است.

نورقلی پور اضافه کرد: در گذشته توسعه پایدار اتفاق نیفتاده و با ادامه روند موجود معتقدیم بازهم این مهم اتفاق نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد هاب تجاری گلستان نیازمند تاسیس بندر در ساحل شرقی خزر و پیگیرهای جدی مجمع نمایندگان گلستان است.