تجدید چاپ دو ترجمه از سیمین دانشور

به گزارش خبرنگار، مهر نشر روزنه چاپ دوم از دو ترجمه سیمین دانشور را با عنوان «سرباز شکلاتی» و «رمز موفق زیستن» را روانه بازار کتاب کرد.

کتاب «سرباز شکلاتی» عنوان نمایشنامه‌ای است از «جرج برنارد شاو» که برای نخستین بار در سال ۱۳۲۸ توسط دانشور به فارسی ترجمه و با مقدمه‌ای از جلال آل‌احمد منتشر شد.

این نمایشنامه در سال ۱۳۲۶ به کارگردانی «الوال ساتن» در تالار «گرین روم» تهران اجرا شد و در آن بهرام دیابیگی، محمدعلی ایثاری، صادق چوبک، نظام شفا، ملوک کریک، ایران میکائیل زاده و پری خلیلی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایشنامه در متن انگلیسی با عنوان «سلاح و مرد» منتشر شده است و به گفته برنارد شاو این اثر نخستین نمایشنامه وی است که ماهیتی شیرین در مضمون دارد.

این کتاب در چاپ دوم با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.

کتاب «رمز موفق زیستن» نیز اثری است از «دیل کارنگی» که در سال ۱۳۳۲ برای نخستین بار ترجمه و منتشر شده است.

دانشور در مقدمه خود بر این ترجمه عنوان کرده است که این کتاب بر اساس متنی با عنوان «شرح‌حال‌های پنج دقیقه‌ای» انتشار یافته است و یکی از معروفترین و پرخواننده ترین آثار کارنگی به عنوان یک روانشناس آمریکایی است و تغییر نام این کتاب به «رمز موفق زیستن» به دلیل هدفی است که در تمام سطرها و صفخات این کتاب مندرج است.

کارنگی در این کتاب شرح حالی کوتاه از شخصیت‌های بزرگ تاریخ چون شکسپیر، سامرست موام، تولستوی، هلن کلر، جک لندن، مارک تواین، مادام کوری و ...را منتشر کرده است.

این کتاب در چاپ دوم با قیمت۱۶۵۰۰ تومان منتشر شده است.