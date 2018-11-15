حکم انتصاب سرپرست سازمان سینمایی صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که خبر هر گونه تغییر یا انتصاب جدید در این وزارتخانه از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اعلام می شود، افزود: در حال حاضر آقای دکتر صالحی به منظور شرکت در هفتمین همایش بین المللی فرهنگی سن پطرزبورگ و سخنرانی در نشست تخصصی این همایش در مسکو به سر می برد و هیچ حکم انتصابی از سوی ایشان صادر نشده است.

امیرزاده در پایان گفت: همان طور که قبلا و در زمان ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام شد، ٤ مدیر ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول این قانون هستند و در پایان مهلت قانونی، احکام مدیران جایگزین به صورت همزمان صادر و از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اعلام می شود.