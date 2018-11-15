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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

پاسخ به شایعات شبکه‌های اجتماعی؛

حکم انتصاب سرپرست سازمان سینمایی صادر نشده است

حکم انتصاب سرپرست سازمان سینمایی صادر نشده است

در پی برخی شایعات در شبکه های اجتماعی پیرامون انتصاب سرپرست سازمان سینمایی، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد گفت انتصاب چهار مدیر جدید وزارتخانه به صورت همزمان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که خبر هر گونه تغییر یا انتصاب جدید در این وزارتخانه از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اعلام می شود، افزود: در حال حاضر آقای دکتر صالحی به منظور شرکت در هفتمین همایش بین المللی فرهنگی سن پطرزبورگ و سخنرانی در نشست تخصصی این همایش در مسکو به سر می برد و هیچ حکم انتصابی از سوی ایشان صادر نشده است.

امیرزاده در پایان گفت: همان طور که قبلا و در زمان ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام شد، ٤ مدیر ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول این قانون هستند و در پایان مهلت قانونی، احکام مدیران جایگزین به صورت همزمان صادر و از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اعلام می شود.

کد مطلب 4459217
فریبرز دارایی

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