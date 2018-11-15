بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی خواه ظهر پنجشنبه در سی و یکمین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور در سمنان ضمن بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، گفت: بحث تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث در کشور است که در این قالب می‌بایست به بخش خصوصی بیش‌ازپیش اهمیت داد.

وی بابیان اینکه موانع تولید برای بخش خصوصی می‌بایست رفع شود، تأکید کرد: یکی از رویکردهای حوزه حمایتی در بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن تحقق شعار سال مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان در ادامه و بابیان اینکه دولت و مجلس باید موانع کسب‌وکار و تولید را از بین ببرند بیان کرد: نقطه‌ضعف ما عدم ارتباط بین دانشگاه، بخش خصوصی و دولت است که اگر این ارتباط شکل گیرد می‌توانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.

شاهد کاهش صادرات هستیم

علی ترکمان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان نیز به‌عنوان دیگر سخنران این اجلاس با تأکید بر ضرورت استفاده از داشته‌ها و ظرفیت‌ها در راستای ارتقای تولید و حمایت از صنایع، بیان کرد: باید از تجارب کشورهای مختلف در امور صنعت و اقتصاد استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه بر اساس گزارش‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، صادرات ۱۵ درصد کمتر شده است، ابراز کرد: این کاهش صادرات باعث شده تا ۳۱ میلیارد دلار ارز به کشور برنگردد، دولت و معاونت پیشگیری قوه قضائیه باید این مسائل را بررسی کنند.

این عضو اتاق بازرگانی سمنان در ادامه خواستار حمایت از بخش خصوصی شد و تأکید کرد: فضای کشور امروز باید به سمتی برود که با حمایت از تولید بتوانیم در راستای تحقق شعار سال، اقدامات درخور توجهی صورت دهیم.

کاهش رشد اقتصادی کشور

یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه سوء مدیریت، اقتصاد و صنعت کشور را به خطر انداخته است، گفت: یکی از اقشاری که در اثر مسائل اقتصادی موجود متأسفانه متضرر شده‌اند، نیروی انسانی فعال در حوزه‌های تولیدی و صنعتی هستند که به دلیل کاهش تولید و صادرات در تنگنا قرار دارند.

محمد علی معماری بابیان اینکه آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشورمان سالانه ۱.۴درصد کاهش دارد، بیان کرد: تأثیر این کاهش رشد اقتصادی بر تولید و صنعت روشن است.

وی با اشاره به بدهی دولت به‌نظام بانکی نیز اظهار کرد: سوء مدیریت، اقتصاد و صنعت کشور را به خطر انداخته و همچنین افزایش عدم اعتماد صنعتگران و تولیدکنندگان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است لذا اگر برنامه‌ریزی مناسبی نداشته باشیم دچار بحران‌های شدیدی خواهیم شد.

اجلاس خانه‌های صمت در سمنان با سخنرانی استاندار، نماینده مردم دامغان در مجلس، عضو اتاق بازرگانی کشور و سایر مسئولان دعوت‌شده به همایش همچنین ادامه دارد.