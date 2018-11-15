نیروگاه خورشیدی موقوفه رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر پنجشنبه با حضور در موقوفه عبدالله رضوی که به نام شهید«حججی» نامگذاری شده، نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ کیلوواتی را به بهره برداری رساند و از قسمت های مختلف این موقوفه بازدید کرد.

وی در حاشیه این مراسم گفت: توجه به نیات واقفان و اجرای آن از جمله مهم ترین موضوعاتی است که باید در مورد توجه مسئولان این سازمان قرار گرفته ونظارت های لازم نیز به انجام رسد.

خاموشی افزود: اقدامات باید به صورت دقیق وبا تکیه بر اصول علمی انجام شود وباید بدانیم بقاع متبرکه که در اختیار اوقاف هستند باید تبدیل به قطب های فرهنگی و اجتماعی در هر منطقه شوند.

رئیس سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی های انجام شده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است به حوزه وقف علمی توجه ویژه ای شده و در این راستا از اختراعات وشتاب دهنده ها حمایت شود.