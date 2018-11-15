به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در صبحانه کاری با جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی و پژوهشگران ایتالیایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره برجام و وضعیت همکاری با اروپا و ایتالیا را تشریح کرد.

عراقچی که برای برگزاری مکانیسم سیاسی مشورتی معاونان وزرای خارجه ایران و ایتالیا به رم سفر کرده است، در این نشست با بیان اینکه آمریکا با خروج از برجام، عملا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحده را نقض کرده است، اظهار داشت: آمریکا فقط به خروج از برجام اکتفا نکرده است بلکه دیگر کشورهای جهان را هم به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ تشویق می کند؛ برجام توافقتنامه ای امنیتی و عدم اشاعه است و خروج آمریکا از آن، امنیت اروپا و منطقه و نظام بین الملل را با چالش رو به رو کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است؛ از اتحادیه اروپا انتظار داریم در کنار عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادی خود در برجام عمل کند چون تاکنون اقدامات اتحادیه اروپا به راه حل های عملیاتی منجر نشده است.

در ادامه نشست معاون سیاسی وزارت خارجه به پرسش های حاضران پاسخ داد.