انتقاد از عملکرد شهردار قروه/مدیریت پشتوانه ای برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه دومین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد شهرستان قروه با فرماندار در حالی برگزار شد که بیشتر سمن ها از عملکرد شهرداری و تعامل نداشتن انتقاد کرده و از طرفی دیگر فرماندار هم به نحوه برگزاری جلسه توسط کارشناس امور اجتماعی فرمانداری انتقاد داشت.

نشست اول این هم اندیشی که به بیان مشکلات سمن ها پرداخته شد به گفته فرماندار انتظار می رفت در این دومین جلسه حداقل مباحث مطرح شده پیگیری و رفع یا پاسخی برای آن ها داده می شد.

نماینده ۹ سمن فعال در قروه همه جدای از بیان مشکلات تکراری اینبار بیشترین دغدغه خود را در حوزه شهرداری دانستند. دغدغه ای که سالهاست مانع فعالیت بهتر می شود.

شهردار پاسخ گو باشد

اکثر اعضای سمن ها معتقد بودند که شهردار قروه نه تنها در فعالیت های مختلف مرتبط به سازمان های مردم نهاد حضور پیدا نمی کند بلکه مانع هم می شود و این سنگ اندازی برای شهرستان قروه اثرات منفی به همراه دارد.

در همین رابطه مسئول انجمن معلولان باران با انتقاد از ضعف عملکرد شهردار در خصوص مناسب سازی شهری، گفت: طبق قانون حمایت از حقوق معلولان اگر شهرداری از مجموعه وظایف خود تخطی کند حق شکایت داریم و بر همین مبنا برای دفاع از حق خود این کار را انجام داده ایم.

به گفته «صادق حسین زاده» شهردار قروه باید به مردم در برابر کارهایی که انجام داده و به نوعی تضییع حقوق شهروندی بوده، پاسخ گو باشد.

او در جایی دیگر از سخنان خود به کمبود نشاط اجتماعی در قروه پرداخت و از عملکرد ضعیف ارشاد قروه در این زمینه انتقاد کرد.

«حسین زاده» همچنین در ادامه با بیان اینکه سبک مدیریتی در قروه به سمتی می رود که نگاه به پشتوانه داشتن است، اظهار داشت: مدیران قروه دارند ادای مدیریت جهادی را در می آورند و در واقع تمامی دستگاه های کلیدی ضعیف ترین مدیران را دارند.

او جسارت و توانمندی مدیران را شرط اول در کار مدیریت دانست و خواستار نسخه پیچی برای همه سلایق در تمامی حوزه ها شد.

در ادامه نماینده سمن ها هرکدام به بیان دغدغه های خود پرداختند و در این بین مشترک ترین خواسته به تعامل و همکاری ادارات می رسید. از طرفی دیگر اکثراً اولویت شهرستان قروه را در حوزه محیط زیست و تعیین وضعیت زباله ها دانستند و معتقد بودند همه برای رفع مشکلات مرتبط سمن ها را می شناسند اما زمان حمایت که می رسد هیچگونه رسمیتی ندارند.

همچنین توجه به وضعیت مدیریت پارک سراب در کنار بررسی کیفیت مصالح ساختمانی در شهرستان از دیگر مباحثی بود که مطرح شد.

نگاه متفاوت فرماندار

در ادامه فرماندار قروه ابتدا از عملکرد کارشناس امور اجتماعی فرمانداری قروه که مرتبط به فعالیت سمن هاست، انتقاد کرد و گفت: این جلسات برای رفع گوشه ای از مشکلات است و به جای سخنرانی صرف باید اقدامات اساسی صورت گیرد و راهی پیدا شود.

«موحد امان اللهی» خطاب به کارشناس امور اجتماعی خود اظهار داشت: چرا در این مدت بازدیدی از سمن ها نداشته و مشخص نشده در قبال درخواست هایشان چه کارهایی انجام شده؟ در این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

او خواستار رصد بهتر کارها شد و دستور داد در جلسات بعدی با بررسی موارد برای رفع مشکلات، مسئولان مرتبط دعوت و پاسخ گو باشند که دلیل این کمکاری ها چیست؟

«امان اللهی» در ادامه در پاسخ به سخنان مسئول انجمن معلولان باران، بیان کرد: اینکه سبک مدیریتی نادرست است را قبول دارم و اعتقادم بر این است که هر کاری در هر حوزه ای باید درست اجرا و مدیریت شده و این پشتوانه محوری برداشته شود.

او همچنین در خصوص نبود برنامه های نشاط آفرین در شهرستان، برگزاری این برنامه ها همانند اجرای موسیقی را ضروری خواند و افزود: این کاری است که باید از طرف مسئولان ارشاد صورت گیرد چرا که اجازه برگزاری کنسرت طبق قانون مجاز است و باید از متولیان امر پرسید چرا در حیطه وظایف خود کار نمی کنند؟

او در ادامه تنفر خود از مشکلات را دیدن و حرف نزدن و کاری نکردن اعلام کرد و گفت: هر گز نمی خواهم در برابر کارها چشم بسته حرکت کنم و برایم مهم نیست چگونه با من برخورد می شود، مهم این است که وظایفم را درست انجام دهم و در قبال مردم و وجدانم آسوده خاطر باشم.