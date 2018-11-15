ثبت نام خسروی وفا و معاون بازنشسته برای انتخابات پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین و آخرین روز از ثبت نام مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، محمود خسروی وفا برای تصدی پست ریاست این کمیته ثبت نام کرد.

همچنین مسعود اشرفی دبیر کل فعلی این کمیته برای تصدی پست های ریاست و بازرس به صورت رسمی اعلام آمادگی کرد.

امروز پنج شنبه همچنین هادی رضایی برای تصدی پست نایب رئیسی و عضویت در هیئت اجرایی نام نویسی کرد ضمن اینکه فریبا محمدیان هم آمادگی خود را برای پست نایب رئیس بانوان اعلام کرد.

محمدیان در حالی اقدام به ثبت نام برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک کرده که جزو بازنشسته های وزارت ورزش به حساب می آید.

پیش از این ۳۲ نفر برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کرده بودند.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ۲۴ آذرماه برگزار می شود. طی سالهای گذشته خسروی وفا تنها رئیس این کمیته بوده است.

اسامی ۳۲ کاندیدای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک به شرح زیر است:

فرزاد حیدری برای تصدی پست های نایب رئیسی و هیات اجرایی

علی کشسیا برای تصدی پست هیات اجرایی

علی اصغر حاجی زاده برای تصدی پست هیات اجرایی و بازرس

بهروز برجسته برای تصدی پست هیات اجرایی و بازرس

جهانگیر فدایی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

محمدرضا مظلومی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

امیر ماندگار فرد برای تصدی پست نایب رئیسی و بازرس

سید احمد سید باقری برای تصدی پست نایب رئیسی و هیئت اجرایی

قاسم قاسمی برای تصدی پست ریاست و بازرس

غلامرضا شعبانی بهار برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

مجید شایسته برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

بتول مشرف جوادی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

حمید علی صمیمی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

محمدعلی حسین پور برای تصدی پست هیات اجرایی

غفور کارگری برای تصدی پست نایب رئیسی

فاطمه رخشانی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

سیما لیموچی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

سید محمد پولادگر برای تصدی پست بازرس و هیئت اجرایی

عباس باغستانی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

رقیه الله کرمی برای تصدی پست هیات اجرایی و بازرس

علی صفارزاده برای تصدی پست هیات اجرایی

سید محمد کاظم واعظ موسوی برای تصدی پست نایب رئیسی و هیات اجرایی

خسرو قمری برای تصدی پست بازرس و هیات اجرایی

غلامرضا نوروزی برای تصدی پست بازرس و هیات اجرایی

الهه شیعه برای تصدی پست هیات اجرایی

شهرام منکرسی برای تصدی پست خزانه دار

محمود خسروی وفا برای تصدی پست ریاست

مسعود اشرفی برای تصدی پست ریاست و بازرس

هادی رضایی برای تصدی پست نایب رئیسی و هیات اجرایی

فریبا محمدیان برای تصدی پست نایب رئیسی

مجید قدمی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی

فریبا محمدی برای تصدی پست هیات اجرایی و نایب رئیسی