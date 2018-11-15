وزیر درخودروی سانحه دیده نبوده/تلاش برای احیای رئیس تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تامین اجتماعی همراه وزیر تعاون برای یک روز به گلستان سفر کرده بودند که عصر پنجشنبه در شرق گرگان دچار حادثه شدند.
بنابر به اظهارات مسئولان و مدیران حاضر در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، محمد تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دچار ترومای شدید شده است.
تاجالدین معاون نوربخش و مدیرکل امور حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون هم که در این حادثه دچار مصدومیت شدید شده، هم اکنون در حال سیپیآر است.
گفته می شور حال حنیف مدیرکل امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که در این حادثه دچار تروما شده مساعد نیست و با سطح هوشیاری پایین تحت مراقبت ویژه است.
حنیف برای درمان به بیمارستان شیرازی گرگان منتقل شد.
گرگان- آخرین پیگیری ها حکایت از آن دارد که شریعتمداری در خودروی سانحه دیده نبوده است اما به گفته حاضران در بیمارستان پزشکان در تلاش برای احیاء نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تامین اجتماعی همراه وزیر تعاون برای یک روز به گلستان سفر کرده بودند که عصر پنجشنبه در شرق گرگان دچار حادثه شدند.
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