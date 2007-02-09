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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۳۰

در خراسان رضوی ؛

لوازم التحریر رایگان بین دانش آموزان عشایر توزیع شد

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ، یک سری کامل لوازم التحریر به 4 هزار و 100 دانش آموز عشایر خراسان رضوی اهداء شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، معاون آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، طرح توزیع هدایای ویژه به دانش آموزان عشایر مقاطع مختلف تحصیلی استان اجرا شد.

اصغر خلیل زاده امینیان گفت: در این طرح به هر دانش آموز بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی یک عدد کیف ، سه دفتر 40 برگ ، یک دفتر 60 برگ ، 5 مداد مشکی ، دو عدد خودکار یا یک بسته مداد رنگی ، دو پاک کن ، یک تراش و یک بسته شکلات اهداء گردید.

وی ، توزیع لوازم التحریر را در 13 منطقه و شهرستان استان عنوان کرد و اظهار داشت: بالغ بر 120 میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

معاون آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ، کیفیت این لوازم را نسبت به گذشته بسیار عالی دانست.

کد مطلب 445938

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