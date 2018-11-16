کاراته ایران با سوپراستارها قهرمان شد/ در همه میدانها قهرمان شدیم

مهران بهنام فر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر: رقابتهای کاراته قهرمانی جهان به دلیل حضور بهترین های دنیا به عنوان معتبرترین میدان مبارزه در این رشته ورزشی همیشه در سطح فنی بالایی برگزار می شود و در این دوره حساسیت های کسب امتیاز ورودی المپیک باعث شد مبارزاتی در کلاسی بالاتر را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: در این میدان سخت تیم ملی کاراته ایران با تمرینات و اردوهای منظم و تورنمنت های سطح بالایی که طی چند ماه اخیر داشت، با آمادگی مناسب در بیست و چهارمین دوره رقابتهای جهانی شرکت کرد و برابر انتظار نتایج فوق العاده خوب و شایسته ای هم کسب کرد.

سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان با اشاره ای به عملکرد اعضای تیم ملی اظهار داشت: امیر مهدیزاده یکی از پر امیدترین کاراته کاهای ایران برای کسب مدال طلا بود. این کاراته کای شایسته روی یک اتفاق و سه امتیازی که از دست داد مبارزه را واگذار کرد و فکر می کنم با پتانسیل بالایی که از امیر سراغ داریم می تواند دوباره جبران کرده و چهارمین مدال جهانی خود را کسب کند. باید تاکید کنیم که در مسابقاتی با این سطح فنی این فرصت ها و صدم ثانیه هاست که تعیین کننده است.

بهنام فر افزود: درفشی پور در اولین حضور جهانی خود عالی کار کرد. بهمن عسگری نمایش کم نقصی داشت و رقیب ایتالیایی در مبارزه پایانی و حتی رقیب ژاپنی را به خوبی شکست داد. او هم یکی از امیدهای مدال طلا بود که به خوبی از قرعه مناسب خود بهره برد و روی سکوی نخست جهان ایستاد.

وی ادامه داد: پورشیب هم مبارزات خوبی انجام داد، حتی برابر حریف اوکراینی که بازنده تاتامی را ترک کرد، تا لحظه آخر جنگید و دومین برنز جهانی خود را کسب کرد. گنج زاده هم یکی دیگر از خوب های ایران بود که با ارائه مبارزات عالی به فینال رسید، کسب سه مدال طلا و نقره در سه حضور جهانی بدون شک کار بزرگ و خارق العاده ای بود که این کاراته کای خوب کشورمان انجام داد.

این کارشناس کاراته به رقابتهای تیمی هم اشاره کرد و اظهار داشت: در این بخش هم اعضای تیم ملی ایران کار بزرگی انجام دادند. رسیدن به فینال و کسب مدال طلا در سه دوره متوالی بدون شک کار بزرگی بود که کمتر کشوری در شرایط کنونی کاراته دنیا قادر به انجام آن است. دیدار فینال یک مبارزه پایاپای بود که بعد از دو باخت اول، خیلی ها کار را تمام شده می دانستند. خدا را شکر بچه ها جنگیدند و با درخشش و غیرت مثال‌زدنی خدابخش، پورشیب و گنج زاده تیم قهرمان شد. البته تیم های خوب دنیا آن سوی جدول بودند ولی تیم ملی کشورمان ثابت کرد که هرجای جدول بود بازهم می توانست قهرمان شده و مدال طلا کسب کند.

بهنام فر در مورد نتایج بانوان هم گفت: در بخش دختران، سارا بهمن یار مبارزات کم اشتباهی داشت و به کمترین حق خود یعنی برنز جهان دست پیدا کرد. سه کاراته کای دیگر ما دور اول باختند و علیپور هم با نمایش خوبی که داشت با بدشانسی از رسیدن به مدال برنز بازماند. اما در کومیته تیمی اعضای تیم دختران کشورمان خوب کار کردند و در یک قدمی مدال و کسب افتخاری بزرگ بود. این تیم با حضور کاراته کاهای برجسته تنها به دلیل عدم هماهنگی و نداشتن انسجام لازم نشان با ارزش برنز جهان را از دست پیدا داد.

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: کسب مدال فوق العاده با ارزش برنز کاتای تیمی مردان واقعا برای کاتای ایران نقطه عطفی محسوب می شود. این تیم نتیجه تلاش خود را گرفت. تیمی از شهرستان اراک با مربیگری شهرجردی که اشراف دارم با سختی های که این مربی داشته، اگر تیم خود را در این مسابقات همراهی می کرد، می توانست مثمر ثمر بوده و به نوعی شاید نتیجه بهتر از این هم باشد.

سرمربی تیم های کاراته نوجوانان و جوانان کشورمان با اشاره دوباره به عنوان با ارزش نایب قهرمانی جهان اظهار داشت: به غیر از امیرمهدیزاده که با نفرات دوم و سوم خود فاصله زیادی به لحاظ فنی دارد، در سایر اوزان پشتوانه سازی خوبی در تیم ملی شده و جوانان شایسته مترصد فرصت هستند تا خود را به ترکیب تیم ملی برسانند. اینکه بخواهیم این تیم را تا المپیک بدون انتخابی به مسابقات مختلف اعزام کنیم، هم تیم ملی لطمه می خورد و هم جوانان انگیزه خود را از دست می دهند.

وی در پایان گفت: برخی اوقات می بینم که دوستان کارشناس بدون تحقیق نتیجه این تیم را با نتیجه جوانان و نوجوانان مقایسه می کنند. تیم ما در دو سال گذشته در آسیایی قزاقستان و ژاپن قهرمان شد و در جهانی اسپانیا و کسب سهمیه المپیک و در المپیک آرژانتین هم که قهرمان شدیم. من به کمک رضا عزیزی تیم را آماده کردیم و در هیچ تورنمنتی نایب قهرمان هم نشدیم. آن تیم کم تجربه کجا و این تیم با تجربه که در جای جای جهان سمینار می گذارند کجا! تیمی با کادر فنی با تجربه و پرتعداد ، نفراتی فوق حرفه ای و به واقع این قیاس درستی نیست. موفقیت کاراته ایران در میادین بین المللی بخصوص قهرمانی جهان باعث خوشحالی همه اعضای خانواده کاراته می شود و متاسفانه برخی به دنبال اهداف خاص خود هستند.