چند نکته جذاب از نامزدهای سیمرغ بلورین جشنواره بیست و پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از "روز سوم"، فیلم‌های "خون بازی" رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب با هشت مورد، "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان با هفت مورد و "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی با شش مورد، بیشترین تعداد نامزدی را دارند.

باران کوثری و پوریا پورسرخ در "روز سوم"

از نکات جالب فهرست امسال نامزدهای جشنواره فیلم فجر نامزدی باران کوثری برای دو فیلم "خون بازی" و "روز سوم" در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن است، به طوری که به نظر می‌رسد این بازیگر جوان در مقایسه با دو نامزد دیگر این بخش، رویا تیموریان برای "گوشواره" و پریوش نظریه برای "تک‌درخت‌ها"، برای دریافت جایزه این بخش بخت بیشتری داشته باشد.



در این میان تعدادی از فیلم‌ها که پیش از آغاز جشنواره انتظار می‌رفت در بخش های زیادی نامزد دریافت جایزه شوند، صرفا در یکی دو رشته نامزد شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به "سنتوری" و "اخراجی‌ها" اشاره کرد. فیلم جدید داریوش مهرجویی تنها در دو رشته بهترین بازیگر مرد نقش اول و بهترین موسیقی متن نامزد شده و نخستین تجریه کارگردانی مسعود ده‌نمکی با وجود صدرنشینی در بخش فیلم برگزیده مردم، تنها در دو بخش طراحی صحنه و لباس و جلوه‌های ویژه بخت خود را برای بردن سیمرغ می‌آزماید.



در میان پنج فیلم نامزد بهترین کارگردانی، دو فیلم "پابرهنه در بهشت" و "اقلیما" در بخش بهترین فیلم نامزد نشده‌اند. ضمن اینکه در بخش بهترین فیلمنامه، اعضا هیئت داوران تنها دو فیلمنامه "خون بازی" و "روز سوم" را شایسته نامزدی دانسته و معرفی کرده‌اند.