  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

فرماندار کنگان:

مشکلات کتابخانه‌های شهرستان کنگان مرتفع شود

مشکلات کتابخانه‌های شهرستان کنگان مرتفع شود

بوشهر - فرماندار شهرستان کنگان با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی گفت: مشکلات کتابخانه‌های شهرستان کنگان مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی عصر پنجشنبه در بازدید از کتابخانه‌های شهر کنگان و بنک ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و تقدیر از کتابداران، بر لزوم فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد.

نوروزی با تاکید بر رفع مشکلات کتابخانه‌های شهرستان، خاطر نشان کرد: برای ترویج کتاب و کتابخوانی هم به فضای مناسب نیاز است و هم کتاب های متناسب با نیاز روز و برای تحقق هر دو موضوع باید تلاش کرد.

وی نقش کتابداران در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را مهم توصیف کرد و افزود: باید با روش های نوین و خلاقانه جوانان و نوجوانان را به سمت کتابخانه ها سوق داد.

فرماندار  کنگان خواستار همراهی و مشارکت همه مردم در توسعه و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی شد.

کد مطلب 4459412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها