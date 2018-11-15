به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی عصر پنجشنبه در بازدید از کتابخانه‌های شهر کنگان و بنک ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و تقدیر از کتابداران، بر لزوم فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد.

نوروزی با تاکید بر رفع مشکلات کتابخانه‌های شهرستان، خاطر نشان کرد: برای ترویج کتاب و کتابخوانی هم به فضای مناسب نیاز است و هم کتاب های متناسب با نیاز روز و برای تحقق هر دو موضوع باید تلاش کرد.

وی نقش کتابداران در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را مهم توصیف کرد و افزود: باید با روش های نوین و خلاقانه جوانان و نوجوانان را به سمت کتابخانه ها سوق داد.

فرماندار کنگان خواستار همراهی و مشارکت همه مردم در توسعه و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی شد.