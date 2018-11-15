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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

محور اردکان ـ چوپانان بهسازی می‌شود

محور اردکان ـ چوپانان بهسازی می‌شود

یزد ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از آغاز عملیات بهسازی محور اردکان ـ چوپانان در استان یزد خبر داد.

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهسازی باند موجود محور اردکان ـ چوپانان طی قراردادی با مبلغ ۱۱ میلیارد ریال و به طول ۱۷ کیلومتر توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، آغاز شد.

وی عنوان کرد: طی سال های گذشته ۶۰ کیلومتر از محور اردکان ـ چوپانان، توسط این اداره کل بهسازی شده و با توجه به وضعیت بسیار نامناسب روسازی این محور، با هدف بهبود سطح کیفی روسازی موجود و در جهت تکمیل پروژه های قبلی، بهسازی ادامه محور تا انتهای حوزه استحفاظی استان آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به اعتبارات این پروژه عنوان کرد: بودجه مورد نیاز برای بهسازی این محور از محل اعتبارات سال ۹۶ و ۹۷ در دستور کار معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد قرار گرفته است.

علیخانی تصریح کرد: بر این اساس و پس از طی تشریفات برگزاری مناقصه، شرکت اردکان سازش به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات اجرایی قرارداد منعقد شده، آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و با توجه به محدودیت وضعیت آب و هوایی منطقه، بهسازی ادامه محور تا انتهای حوزه استحفاظی در قالب قرارداد فعلی خداکثر در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت.

کد مطلب 4459415

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