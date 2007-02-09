شب شعر قیام در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور در این مراسم اظهار داشت : انقلاب اسلامی ما به رهبری امام خمینی (ره) تداوم نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) بود و پس از دو دهه که از عمر با برکت این انقلاب می گذرد ما باز هم به اصل خود که همان سوگواری اباعبداله و ماه محرم است رجوع کرده ایم و ملت ایران مصمم هستند قیام حسینی را تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دهند و در این راستا شاعران ما همچون کمیل ابن زیاد و دعبل خزایی باید اشعاری را که از عمق جان و متاثر از اهداف امام حسین (ع) می باشد ارائه دهند.

محمد مهدی مژدی افزود : همانگونه که در ابتدای انقلاب اسلامی مردم اشعار شعرای معاصر را زمزمه می کردند شاعران ما باید در برهه حاضر به ترسیم وظایف خطیر حضرت زینب (س) ، حضرت سجاد (ع) و دیگر یاران اباعبدالله در صحرای کربلا پرداخته و شور و شعف حسینی را در مردم زنده نگه دارند.

هادی چوپانکاره ، دبیر این شب شعر نیز عنوان داشت : شب شعر قیام برای سومین سال متوالی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون هنر برگزار می شود که پس از فراخوان، 35 اثر به دبیرخانه رسیده که 14 اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شده اند.

در ادامه این مراسم معنوی شاعران مطرح و صاحب نام نیشابوری : محمد پروانه مه ولاتی – خدا بخش صفادل – عباس کرخی – محمد ابراهیم لگزیان – سید کمال موسوی – علیرضا بدیع – سیدحسن موسوی – ابوطالب گاراژیان – علی اصغر زرندی – الهام دیداریان – معصومه سادات شاکری – عفت خادمی – سعیده خلیلی و مهتاب یغما آخرین سروده های خود را با موضوع محرم، انقلاب اسلامی و عاشورا قرائت کردند.