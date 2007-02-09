استقلال در شیراز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 30/13 دقیقه امروز به قضاوت خداداد افشاریان در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که طی آن دو تیم فجر سپاسی و استقلال به تساوی یک بریک دست یافتند.

نیمه اول این دیدار بدون آنکه دو تیم فرصت ایده الی برای گلزنی داشته باشند با نتیجه بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم نیز این روند تا ده دقیقه پایانی ادامه داشت و در دقیقه 81 میثم بائو توانست با ضربه سر دروازه میزبان را بازکند اما این گل زیادی دوام نداشت و بهمن طهماسبی توانست در دقیقه 89 گل خورده فجر را جبران کند.

این دیدار در پایان با نتیجه یک بریک به پایان رسید تا استقلال دو امتیاز حساس دیگر را برای رسیدن به صدر جدول از دست بدهد. این تیم در پایان هفته هجدهم 33 امتیازی است.