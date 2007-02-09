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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۳۴

اجرای نمایشهای عاشورایی «حسین منی» در مشهد آغاز شد

اجرای نمایشهای عاشورایی «حسین منی» همزمان با ایام مبارک دهه فجر در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهداعلام کرد : نمایشهای «حسین منی» به صورت روایی، مسیر تاریخی حرکت امام حسین (ع) از مکه به کربلا و حوادث بعد از واقعه عاشورا به اهل بیت (علیهماالسلام) را برای شهروندان بیان می کند.

اجرای مداحی زنده این نمایشها فضای حزن انگیز و معنوی آن و تاثیرگذاری بر روی مخاطب را دو چندان می نماید.

 نمایشهای «حسین منی» به سفارش این سازمان سال گذشته چهار اجرا داشت و امسال نیز به عنوان دومین سال متوالی با شش اجرا در حال برگزاری است.

 اجرای این نمایشها از 18 بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز در شش منطقه مختلف مشهد به نمایش در می آید.

کد مطلب 445952

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