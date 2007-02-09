  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

در حاشیه کنفرانس بین المللی مونیخ؛

وزیر امور خارجه آلمان با لاریجانی دیدار می کند

وزیر امور خارجه آلمان با لاریجانی دیدار می کند

وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه کنفرانس بین المللی مونیخ با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"مارتین یگر" سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در این زمینه گفت : " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان در نظر دارد در حاشیه برگزاری نشست امنیتی مونیخ با " علی لاریجانی " گفتگو کننده ارشد هسته ای ایران دیدار و درباره پرونده این کشور بحث و تبادل نظر کند .

این سخنگو به زمان دقیق انجام این دیدار اشاره نکرد.

لاریجانی همچنین قرار است در حاشیه این کنفرانس با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو کند .

بر اساس برخی گزارشها دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از عزیمت به مونیخ در وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی با " محمد البرادعی " مدیر کل این آژانس دیدار و گفتگو کند .

چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نمایندگانی از حدود 40 کشور جهان، امشب به طور رسمی آغاز به کار کرده و تا روز یکشنبه ادامه پیدا می کند .

کد مطلب 445956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها