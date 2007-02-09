وزیر امور خارجه آلمان با لاریجانی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"مارتین یگر" سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در این زمینه گفت : " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان در نظر دارد در حاشیه برگزاری نشست امنیتی مونیخ با " علی لاریجانی " گفتگو کننده ارشد هسته ای ایران دیدار و درباره پرونده این کشور بحث و تبادل نظر کند .

این سخنگو به زمان دقیق انجام این دیدار اشاره نکرد.

لاریجانی همچنین قرار است در حاشیه این کنفرانس با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو کند .

بر اساس برخی گزارشها دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از عزیمت به مونیخ در وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی با " محمد البرادعی " مدیر کل این آژانس دیدار و گفتگو کند .



چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نمایندگانی از حدود 40 کشور جهان، امشب به طور رسمی آغاز به کار کرده و تا روز یکشنبه ادامه پیدا می کند .

