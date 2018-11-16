هدف دولت در بحث نان رضایت مردم است/ مشکلات نانوایان منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی شامگاه پنجشنبه در همایش ملی روز نان که در تالار مرکزی شهر برگزار شد در سخنانی در خصوص مشکلات صنف خبازان اظهار داشت: من پاسخ قانع کننده‌ای برای این مشکلات ندارم چرا که مشکلات نانوایان منطقی و قابل قبول است.

وی گفت: امروز در مجلس شورای اسلامی به راحتی نمی‌توانیم برخی از تصمیمات و اقدامات را انجام دهیم و مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به برای دولت بار مالی داشته باشد.

نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: دولت در بحث نان می‌خواهد مردم را راضی نگه دارد که این امر به قیمت اجحاف در حق نانوایان تمام شده است.

وی با بیان اینکه امروز در مجلس طرفداران دولت کم نیستند، ادامه داد: درست است که ما باید به دولت کمک کنیم و به دنبال چوب لای چرخ دولت گذاشتن نباشیم اما عدم نظارت درست بر امور نیز اجحاف در حق ملت است.

امیرآبادی فراهانی اضافه کرد: در زمینه قیمت‌گذاری نان تمام امتیازات دست دولت است و ما پیگیر این موضوع خواهیم بود که در بودجه سال ۹۸ افزایش قیمت برق و گاز برای واحدهای نانوایی افزایش نیابد.

وی بیان داشت: قیمت‌گذاری نان در اختیار ستاد تنظیم بازار است و دست مجلس از این موضوع کوتاه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت نان در حقیقت موجب ضایع شدن حق نانوایان می‌شود و ما معتقدیم هزینه کشور داری نباید به گردن نانوایان و یا سایر اصناف باشد.