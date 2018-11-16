مه گرفتگی و بارش برف در محورهای شمالی و غربی کشور

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت جوی جاده‌ها گفت: در محور قزوین _ همدان گردنه آوج، استان قزوین، گردنه چری در چهارمحال و بختیاری، محور کوهرنگ _ مسجد سلیمان و ارتفاعات محور کندوان بارش برف را شاهدیم.

وی تاکید کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است.

رحمانی افزود: در محورهای استان‌های همدان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، قزوین، زنجان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال وبختیاری، تهران، اصفهان، البرز، رشت _ قزوین گیلان و محور هراز شاهد بار ش باران هستیم.

وی ادامه داد: همچنین مه گرفتگی همراه با کاهش دید در محدوده گدوک، فیروزکوه، محور بروجرد – اراک و گردنه زالیان در لرستان را شاهدیم.

رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها نیز گفت: در حال حاضر از لحاظ ترافیکی در جاده‌ها، مشکلی نداریم.