دو بمب گذاري در بغداد 17 كشته و مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، صبح امروزدوشنبه انفجاراتومبيلي بمب گذاري شده در ايستگاه پليس روستاي حسينيه در30 كيلومتري شمال بغداد منجر به كشته و زخمي شدن ده ها تن شد. دراين انفجارحداقل 9 تن كشته و تعداد زيادي مجروح شدند.
انفجاراتومبيل بمب گذاري شده ديگري هم درمقابل ايستگاه پليس عامريه درنزديكي بغداد حداقل هفت مجروح برجا گذاشت.
انفجار امروز صبح دو اتومبيل بمب گذاري شده در بغداد منجر به كشته و زخمي شدن هفده تن شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، صبح امروزدوشنبه انفجاراتومبيلي بمب گذاري شده در ايستگاه پليس روستاي حسينيه در30 كيلومتري شمال بغداد منجر به كشته و زخمي شدن ده ها تن شد. دراين انفجارحداقل 9 تن كشته و تعداد زيادي مجروح شدند.
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