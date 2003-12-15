دو بمب گذاري در بغداد 17 كشته و مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، صبح امروزدوشنبه انفجاراتومبيلي بمب گذاري شده در ايستگاه پليس روستاي حسينيه در30 كيلومتري شمال بغداد منجر به كشته و زخمي شدن ده ها تن شد. دراين انفجارحداقل 9 تن كشته و تعداد زيادي مجروح شدند.

انفجاراتومبيل بمب گذاري شده ديگري هم درمقابل ايستگاه پليس عامريه درنزديكي بغداد حداقل هفت مجروح برجا گذاشت.