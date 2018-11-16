دستگیری فرد ارسال کننده پیامک های تهدید و توهین آمیز در بهارستان

سرهنگ نجات الله چنگیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه ارجاع قضایی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای وی توسط افراد ناشناسی از طریق ارسال پیامک تهدید و توهین آمیز و انتشار تصاویر خصوصی در شبکه های اجتماعی، بررسی پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

چنگیزخانی گفت: با بررسی های فنی و پلیسی فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان و با انجام استعلامات لازم مشخص شد، کلیه پیامک ها از طریق شماره همراه هایی که متعلق به یکی از دوستان نزدیک شاکی است، ارسال می شد.

وی افزود: به همین دلیل و با هماهنگی قضایی متهم احضار شد، وی ابتدا قصد کتمان حقیقت را داشت، اما پس از بازجویی های فنی و پلیسی و مشاهده اسناد و مدارک به بزه انتسابی خود اعتراف و ابراز پشیمانی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: پس از آن پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی و برای صدور قرار تحویل مراجع قضایی شد.

