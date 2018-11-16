چین و روسیه عامل خروج نظامیان آمریکایی از آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش آمریکا صدها نظامی خود را طی سالهای آتی از آفریقا خارج خواهد کرد.

این مسئول آمریکایی درباره علت این اقدام بیان کرد که آن به دلیل تمرکز پنتاگون بر مقابله با تهدیدات چین و روسیه است.

شایان ذکر است که ارتش آمریکا مسئله مقابله با چین و روسیه را در مرکز استراتژی جدید دفاع ملی خود قرار داده، موضوعی که بیشتر نشان می دهد اولویت های آمریکا پس از بیش از یک دهه و نیم تمرکز بر مبارزه علیه افراط گرایی در کشورهای آفریقایی، تغییر کرده است.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد کاهش نیروهای نظامی آمریکا طی سه سال آینده انجام خواهد گرفت و شامل کشورهایی مانند کنیا، کامرون و مالی می شود. پنتاگون در حالی این برنامه را اجرایی می کند که روسیه و چین به دنبال افزایش نفوذ در آفریقا هستند.