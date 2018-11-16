  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

چین و روسیه عامل خروج نظامیان آمریکایی از آفریقا

چین و روسیه عامل خروج نظامیان آمریکایی از آفریقا

یک مقام وابسته به پنتاگون از خروج صدها نظامی آمریکایی از قاره آفریقا خبر داد و به دلایل آن نیز پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش آمریکا صدها نظامی خود را طی سالهای آتی از آفریقا خارج خواهد کرد.

این مسئول آمریکایی درباره علت این اقدام بیان کرد که آن به دلیل تمرکز پنتاگون بر مقابله با تهدیدات چین و روسیه است.

شایان ذکر است که ارتش آمریکا مسئله مقابله با چین و روسیه را در مرکز استراتژی جدید دفاع ملی خود قرار داده، موضوعی که بیشتر نشان می دهد اولویت های آمریکا پس از بیش از یک دهه و نیم تمرکز بر مبارزه علیه افراط گرایی در کشورهای آفریقایی، تغییر کرده است.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد کاهش نیروهای نظامی آمریکا طی سه سال آینده انجام خواهد گرفت و شامل کشورهایی مانند کنیا، کامرون و مالی می شود. پنتاگون در حالی این برنامه را اجرایی می کند که روسیه و چین به دنبال افزایش نفوذ در آفریقا هستند.

کد مطلب 4459613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها