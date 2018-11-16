زهرا نژاد بهرام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه تا پایان روز شنبه شهردار کنونی تهران بیشتر اجازه حضور در شهرداری ندارد و اگر در این فاصله حکم شهردار منتخب صادر نشود آیا شورا سرپرستی انتخاب می کند، گفت: اگر تا پایان روز شنبه حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور صادر نشود چون آقای حناچی خود معاون معماری و شهرسازی هستند و در شهرداری مشغول بکار، می توانند سرپرست شهرداری نیز باشند.

وی تاکید کرد: تهران بدون شهردار باقی نمی ماند و شورا سریعا سرپرست انتخاب می کند که با توجه به مشغول بودن شهردار منتخب در شهرداری می توان خود وی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد. بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست.

به گزارش مهر، بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تمامی مدیران بازنشسته تا پایان روز شنبه مهلت دارند در محل خدمت خود حاضر باشند و پس از آن، این حضور می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.