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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۱

همزمان با غبار روبی مزار شهدا در مشهد ؛

صندوق "مکاتبه با شهید" در بهشت رضا (ع) نصب شد

همزمان با مراسم غبار روبی ، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا در مشهد ، صندوق مکاتبه با شهید با عنوان "نامه خاکیان به افلاکیان" ، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، این صندوق توسط اداره پست خراسان رضوی و با همکاری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و بنیاد شهید استان در محل گلزار شهدا در بهشت رضا (ع) مشهد نصب شد.

با اجرای این طرح خانواده شهدا، ایثارگران و آحاد مردم می توانند با روح همیشه زنده شهداء ارتباط معنوی برقرار کنند.

نامه ها و دست نوشته های مردم پس از جمع آوری تحویل بنیاد شهید خواهد شد تا به صورت مجموعه ای با موضوع شهدا ، تهیه شود.

مراسم بهره برداری از این صندوق در روز غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا ، با حضور مدیرکل پست خراسان رضوی و مسئولان بنیاد شهید ، در مزار گلزار شهدا بهشت رضا (ع) مشهد برگزار شد.

کد مطلب 445963

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