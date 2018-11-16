ضرورت استفاده از بخش خصوصی در توسعه شهری/وجود ۸۶هزار پروژه ناتمام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر جمعه در نشست با شهرداران و دهیاران کهگیلویه و بویراحمد، افزود: این استان ظرفیت های مختلف برای جهش دارد و باید از این ظرفیت ها برای توسعه استفاده شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: این استان ظرغیت بسیار بالایی برای جهش دارد و باید به این ظرفیت ها توجه ویژه ای شود.

جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری به عنوان نهادی مستقل، عمومی و مستقل غیر دولتی است و شهرداری ها را نباید به دولت وصل کرد، اظهار داشت: غیر دولتی بودن ظرفیت انعطاف و مانور در این حوزه را بیشتر می کند.

وی با تاکید بر توسعه و درآمد زایی پایدار توسط شهرداری ها بیان کرد: نباید در این حوزه به مردم فشار بیاوریم و واگذاری به بخش خصوصی و ایجاد رقابت در بین بخش خصوصی گام مهمی در توسعه مناطق مختلف است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: بیش از ۸۶۰۰۰ پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که اولویت گذاری برای تکمیل پروژه ها مورد تاکید است و نباید با کلنگ زنی پروژه های موازی هدررفت اعتبارات را رقم بزنیم.

جمالی نژاد از ایجاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن خبر داد و گفت: پوشش بخش زیادی از مشکلات دهیاری ها در قالب این تفاهم نامه را خواهیم داشت.

جمالی نژاد با تاکید بر اهمیت موضوع پسماند هدفگذاری برای توسعه ظرفیت های مدیریت پسماند در کشور را ضروری دانست و گفت: در شهرهای شمالی کشور و در چنین استان هایی نیز مشکلات مدیریت پسماند وجود دارد که برنامه ریزی برای رفع این مشکلات انجام خواهد شد.

معاون وزیر کشور توزیع قیر رایگان را یک ظرفیت مناسب برای استان ها دانست و گفت: پوشش شهرها با جمعیت های مختلف در قالب این مورد انجام خواهد شد.