نباید به فتاوای مراجع بی احترامی شود/انتقاد از وضعیت قطار ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی، بر توجه جدی به ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور تاکید کرد و افزود: متاسفانه مساله کتاب مورد بی توجهی قرار می گیرد و مسئولان در رده های مختلف اهمیت لازم را به کتاب نمی دهند و اسیر شدن در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای کتاب و کتابخوانی را مهجور کرده است.

امام جمعه موقت ورامین با بیان این که متاسفانه برخی از طریق ترویج کتب ناسالم درصدد رسیدن به مقاصد شوم خود هستند، گفت: در این زمینه می بایست، نخبگان و تاثیرگذاران فرهنگی کتب سالم را به افکار عمومی معرفی و عرضه کنند و خانواده ها نیز اهدای کتاب را در سبد هدایای خود قرار دهند، تا بتوان قدم موثری در این زمینه برداشت.

اتحاد شیعه و سنی سبب انزوای افراطیون هر دو جریان می شود

وی به هفته وحدت نیز اشاره کرد و گفت: همواره دشمنان به ویژه انگلیسی ها سعی کردند، بین مذاهب اسلامی ایجاد اختلاف کنند، اما به برکت انقلاب اسلامی و تدبیر امام(ره) و اعلام هفته وحدت بسیاری از توطئه های دشمنان خنثی شد، تا جایی که امروز شاهد هم دلی بسیاری از علمای اهل سنت و شیعه هستیم.

وی گفت: امیدوارم شیعه و سنی با وحدت خویش سبب انزوای افراطیون از هر دو جریان شوند، شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی باید طرد شود و آن ها که سر در آخور استکبار دارند و بر طبل اختلاف می کوبند و منافع دشمن را تامین می کنند با هوشیاری اهل سنت و تشیع دچار اضمحلال خواهند شد.

رفتار برخی دولتمردان نسبت به فتواهای مرجعیت زشت و توام با جسارت است

امام جمعه موقت ورامین با بیان این که ما هرگز از دشمن بیرونی هراسی نداریم، اظهار داشت: باید از نفوذی ها، غرب زده ها و روشنفکرنماها بهراسیم، این افراد عامدانه و یا جاهلانه درصدد تخریب و تضعیف بنای انقلاب هستند، عده ای سال ها است، در راستای اهداف دستگاه های جاسوسی غرب برای تضعیف دین و جایگاه مرجعیت و ولایت نقشه کشیده اند و اهداف پلید دستگاه های جاسوسی دشمن را عملیاتی می کنند.

وی رفتارهای برخی دولتمردان نسبت به فتواهای مرجعیت را زشت و توام با جسارت خواند و گفت: نباید شاهد بی احترامی به فتاوای مراجع باشیم، متاسفانه شاهد بی تفاوتی ها در حوزه حجاب هستیم و دغدغه برخی از مسئولان حضور زنان در ورزشگاه ها است و کسی به داد بیکاری جوانان و ازدواج آن ها نمی افتد، متاسفانه برخی تنها به فکر فریب افکار عمومی هستند و حرف های دشمن شادکن می زنند و برای رسانه های بیگانه خوراک فراهم می کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خواستار تداوم قاطعیت و برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی شد و گفت: مدعی العموم می بایست، مدعیان پولشویی را به پای میز عدالت بکشاند.

انتقاد از وضعیت قطار حومه ای و ترافیک شهری ورامین

وی وضعیت قطار حومه ای تهران- پیشوا را نامناسب دانست و گفت: اولا باید مسئولان به وعده های داده شده در مورد وضعیت قطار شهری عمل کنند و وضعیت موجود نیز سامان داده شود، سزاوار نیست، مردمی که هر روز در این مسیر تردد می کنند، دچار مشکل باشند.

خطیب امروز جمعه ورامین از وضعیت ترافیک شهری ورامین نیز انتقاد کرد و گفت: بارها مسئولان امر وعده اصلاح وضع موجود را داده اند، اما این وعده ها بی عمل مانده است، از مسئولان ترافیک شهری می خواهم علل علل این کوتاهی را برای افکار عمومی بیان کنند.