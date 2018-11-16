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۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

جووینکو جایگزین عمر عبدالرحمان می‌شود؛

بازیکن سابق یوونتوس در آستانه حضور در الهلال عربستان

بازیکن سابق یوونتوس در آستانه حضور در الهلال عربستان

بازیکن سابق تیم یوونتوس و ملی پوش ایتالیا در آستانه حضور در تیم الهلال عربستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که «عمر عبدالرحمان» هافبک کلیدی تیم الهلال عربستان رباط صلیبی پاره کرد و تا پایان این فصل امکان بازی کردن را از دست داد.

باشگاه الهلال که قصد دارد امسال حضور پرقدرتی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد، از حالا به فکر تقویت خود در نقل و انتقالات زمستانی است.

بر این اساس باشگاه عربستانی مذاکراتی با «سباستین جووینکو» بازیکن پیشین یوونتوس و تیم ملی ایتالیا که در حال حاضر در تورنتو کانادا بازی می کند، داشته است.

طبق اعلام روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان، دو طرف در این مذاکرات به توافقاتی هم دست یافته اند و در صورت قطعی شدن مذاکرات، این هافبک ایتالیایی جای عمر عبدالرحمان را می گیرد.

کد مطلب 4459686

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